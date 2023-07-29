В Мирном детей вызвали на допрос: их мать подозревают в дискредитации

В Мирном Архангельской области двух детей вызвали на допрос в качестве свидетелей. Их мать Лидию Прудовскую подозревают в "повторной дискредитации армии". Об этом она рассказала "Соте".

Согласно приложенным фото повесток, девятилетней Алисии и десятилетнему Евгению необходимо прийти к местному следователю с удостоверением личности в понедельник, 31 июля. Самой Прудовской тоже вручили повестку, но как подозреваемой.

Несколько дней назад Прудовская получила копию постановления суда об обыске в её квартире по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Обыск пока не проводили. Прудовскую уже привлекали по административной статье о дискредитации армии за антивоенные посты во "ВКонтакте" в сентябре 2022 года, пишет "Сота".

Прудовской грозит до пяти лет лишения свободы. В российском законодательстве наличие детей до 14 лет рассматривается как смягчающее обстоятельство и повод для отсрочки наказания.