В Мирном детей вызвали на допрос: их мать подозревают в дискредитации

В Мирном Архангельской области двух детей вызвали на допрос в качестве свидетелей. Их мать Лидию Прудовскую подозревают в "повторной дискредитации армии". Об этом она рассказала "Соте".
Согласно приложенным фото повесток, девятилетней Алисии и десятилетнему Евгению необходимо прийти к местному следователю с удостоверением личности в понедельник, 31 июля. Самой Прудовской тоже вручили повестку, но как подозреваемой.
Несколько дней назад Прудовская получила копию постановления суда об обыске в её квартире по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Обыск пока не проводили. Прудовскую уже привлекали по административной статье о дискредитации армии за антивоенные посты во "ВКонтакте" в сентябре 2022 года, пишет "Сота".
Прудовской грозит до пяти лет лишения свободы. В российском законодательстве наличие детей до 14 лет рассматривается как смягчающее обстоятельство и повод для отсрочки наказания.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
- По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 638 человек, 101 из них обвиняют по статье о повторной дискредитации российской армии и власти.
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