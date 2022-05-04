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МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова

Александр Невзоров

МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова. Бывший депутат Государственной думы и телеведущий подозревается в распространении недостоверной информации о российской армии. Он находится за границей.

Об уголовном деле Следственный комитет сообщил 22 марта. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал его умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.

Российская армия отрицает, что наносит такие удары. В случаях, когда такие атаки фиксируются, они заявляют, что атаковали украинских военных.

Об авиударе по роддому в Мариуполе украинские власти сообщили 9 марта. Российские власти сначала заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Национальной гвардии Украины, а потом – что вообще не наносили удар.

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