МВД объявило в розыск журналиста Андрея Солдатова

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя, специализирующегося на деятельности спецслужб, главного редактора сайта Agentura.ru Андрея Солдатова.

Об этом сообщил сам журналист в фейсбуке, отметив, что нашёл себя в базе розыска МВД. "Медиазона" публикует скриншот с данными Солдатова из этой базы. Солдатов также сообщил, что его счета в российских банках арестовали.

"Дело возбуждено 17 марта 2022, дело, предположительно, ведет ГСУ СКР. Дело, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева", – написал Солдатов. Против этих журналистов дела были возбуждены по статье о распространении "фейков" про российскую армию в связи с войной в Украине. В чём обвиняют Солдатова, пока не известно. С начала войны он неоднократно выступал в различных независимых СМИ, рассказывая о реакции спецслужб на действия президента России. В частности он участвовал в программе Радио Свобода "Грани времени":