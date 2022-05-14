ГРУ выходит на первый план. Разведка ФСБ сдает позиции. Почему увеличивается дистанция между силовиками и Путиным? Кто спросит у президента России за провал первой военной кампании и за колоссальные потери в живой силе и технике? Как отличить слив от дезинформации из Кремля?

Символы и свастика "спецоперации" в Украине. Кто выигрывает информационную войну на телеэкране и в интернете? Как перемешиваются любовь, страх и ненависть в глазах обывателя, подсевшего на фронтовую хронику?

Шоу-бизнес на передовой и в тылу. Кто из российской эстрады учит любить войну и сколько стоит такой "патриотизм"? Почему русскую культуру в поддержку "спецоперации" в Украине отстроить не удалось?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с журналистом-расследователем, руководителем издания Bellingcat Христо Грозевым; писателем и главным редактором сайта Agentura.ru Андреем Солдатовым и музыкантом, лидером группа "Ногу свело" Максом Покровским.

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