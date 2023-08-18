МВД ограничило полномочия Интерпола на территории России

Министерство внутренних дел выпустило приказ, ограничивающий полномочия Интерпола на территории России. Теперь Интерпол сможет только проводить опросы и запрашивать информацию от российских правоохранительных органов, а также устанавливать личность интересующих его граждан.

Ранее по линии Интерпола в России велась полноценная оперативно-разыскная деятельность.

Приказ МВД датирован 31 марта, но зарегистрирован 17 августа и опубликован сегодня. При обсуждении проекта приказа в феврале депутаты Госдумы обвиняли организацию в "недружественности" и высказывали предположения, что её доступ к базам данных российской полиции может быть использован для шпионажа.