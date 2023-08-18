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МВД ограничило полномочия Интерпола на территории России

Министерство внутренних дел выпустило приказ, ограничивающий полномочия Интерпола на территории России. Теперь Интерпол сможет только проводить опросы и запрашивать информацию от российских правоохранительных органов, а также устанавливать личность интересующих его граждан.

Ранее по линии Интерпола в России велась полноценная оперативно-разыскная деятельность.

Приказ МВД датирован 31 марта, но зарегистрирован 17 августа и опубликован сегодня. При обсуждении проекта приказа в феврале депутаты Госдумы обвиняли организацию в "недружественности" и высказывали предположения, что её доступ к базам данных российской полиции может быть использован для шпионажа.

  • Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой входят 195 государств. Россия вступила в Интерпол в 1990 году. Организация занимается расследованием международно значимых преступлений, таких, как терроризм, организованная преступность, контрабанда наркотиков и оружия, финансовые преступления. Помимо Национального центрального бюро Интерпола в Москве, в стране есть 80 региональных отделений организации.

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