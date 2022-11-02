МВД отказалось от дактилоскопии беженцев, прибывающих в Россию

Министерство внутренних дел России выпустило приказ об отмене обязательной дактилоскопии для беженцев и граждан, получивших временное убежище в стране.

"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Сбор отпечатков пальцев, фотографирование и медосмотр для иностранцев, въезжающих в Россию, МВД ввело в декабре 2021 года. Согласно приказу министерства внутренних дел, трудовые мигранты, прошедшие процедуру дактилоскопии, получат патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.

Критики изменений заявляли, что вступившие в силу требования позволят властям расширить сбор данных об иностранцах, что может негативно отразиться на сотнях тысяч мигрантов в стране.

Позже президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что трудовые мигранты будут обязаны также пройти проверку на наркотики.