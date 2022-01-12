МВД: полицейских будут увольнять за "любые" политические взгляды

Сотрудников полиции будут увольнять со службы, если они не придерживаются нейтральных политических взглядов. Об этом представители МВД сообщили "Дождю"(включен в реестр СМИ-"иноагентов").

Издание отправляло запрос в МВД перед публикацией материала о серии увольнений сотрудников полиции за подписку, лайки и комментарии в оппозиционных пабликах и каналах, в частности на ютьюб-канал политика Алексея Навального.

В ведомстве сообщили, что сотрудники должны придерживаться нейтральных взглядов, согласно федеральному закону "О службе в органах внутренних дел". О том же говорится в статье "Беспристрастность" Закона о полиции.

При этом, неизвестно ещё ни об одном случае увольнения за поддержку правящей партии или любой другой политической фракции, а также президента России Владимира Путина. Кроме того, как минимум пять сотрудников МВД в 2021 году участвовали в выборах от "Единой России". А профиль министра внутренних дел Владимира Колокольцева все ещё расположен на сайте "Единой России" в разделе "Лица партии".

В декабре издание Сибирь.Реалии рассказывало, что нескольких сотрудников МВД в разных российских регионах в конце ноября одним днем вынудили написать рапорт об увольнении, в том числе угрожая статьей об экстремизме.

Причину увольнения полицейским не назвали, однако в устной беседе говорили, что причина в "критике власти", которую сотрудники "позволяли себе в сети". Операция по увольнению таких "неблагонадежных" сотрудников получила название "Только свои".