В Томске полицейскую уволили за подписку на Навального

Дознавательницу Юлию Суворову заставили уволиться из полиции Ленинского района Томска из-за того, что она была подписана на "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом) и "Умное голосование". В случае отказа подписать рапорт об увольнении по соглашению сторон ей угрожали уголовным делом об экстремизме. Об сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на саму бывшую полицейскую.

Суворова проработала в полиции более 15 лет. На момент увольнения она была старшим дознавателем, майором полиции. 25 ноября её вызвали в отдел кадров. Сотрудники заявили, что знают о том, что она критиковала власть в интернете. Стали спрашивать, не писала ли она "комментарии экстремистского характера" о выборах, оппозиционном политике Алексее Навальном и поправкам к Конституции.

Ей предложили согласиться на увольнение по соглашению сторон со ссылкой на статью этического кодекса, в которой говорится, что сотрудникам полиции нельзя давать личные комментарии. В случае отказа Суворову собирались уволить на следующий день и пригрозили расследованием со стороны отдела собственной безопасности. Это, по словам бывших коллег дознавательницы, грозило уголовным делом по статьям, связанным с экстремизмом, и увольнением без возможности восстановления.

Суворова подписала рапорт. Ей сказали, что она не одна "уволенная за неблагожелательность", а списки таких сотрудников "прислали из Москвы". Позже она связалась с адвокатом, который посоветовал отозвать заявление. По словам дознавательницы, сначала она собиралась это сделать, но посмотрев на итоги подобных дел – решила не восстанавливаться на работе. После ухода к ней обратились и другие коллеги, сказав, что их несправедливо уволили.

В пресс-службе МВД по Томской области прокомментировать редакции увольнение Юлии Суворовой отказались, требуя письменный запрос. На запрос ответ пока не получен.

В паблике "Омбудсмен полиции" сообщали о похожих списках, о которых сказали Суворовой. По данным проекта, в июле президент Владимир Путин утвердил общий план по "чистке" правоохранительных органов от нелояльных и недоброжелательных сотрудников. План назывался "Только свои", его авторы писали, что в российской полиции около 15% негативно настроенных по отношению к власти.

В мае за поддержку в адрес Навального массово уволили сотрудников Московского метро. Волна увольнений прошла также в сфере образования.