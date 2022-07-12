МВД предлагает криминализировать пропаганду наркотиков в интернете

Министерство внутренних дел России разработало и внесло в правительство законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

В МВД пояснили, что изменения будут внесены в Уголовный и Административный кодексы, а также в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и в отдельные законодательные акты России. Детали законопроектов ведомство не уточнило.

В феврале 2021 года в Уголовный кодекс России были внесены поправки, согласно которым за склонение в интернете к употреблению наркотиков грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас за пропаганду наркотиков в интернете предусмотрена административная ответственность – штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц. Среди прочих по этой статье штрафовали рэпера Моргенштерна и ютуб-блогера Юрия Дудя.