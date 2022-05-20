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Моргенштерна оштрафовали из‑за татуировки с коноплей

Алишер Моргенштерн

Суд в Набережных Челнах оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна на 100 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков.

По мнению суда, пропаганда наркотиков в виде татуировки с коноплей на груди рэпера содержится в клипах El problema, Yung Hefner и "Новая волна". Пропагандой наркотиков суд также счел сцену одного из клипов, где передается книга с белой таблеткой внутри.

Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что решение суда будет обжаловано.

В июне прошлого года Зюзинский районный суд Москвы уже штрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Ее усмотрели в треках "Розовое вино 2" и Family. Позднее музыкант уточнил, что строки, которые вызвали претензии, исполнял рэпер Yung Trappa, вместе с которым были записаны композиции.

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