МВД предложило меры по поддержке репатриации в Россию

Министерство внутренних дел России предложило меры по поддержке репатриации - дополнительные к уже имеющейся программе по переселению соотечественников. Предлагается законодательно закрепить понятие "репатриант", а сам процесс переезда значительно упростить.

Проект указа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. В нём репатриантами предлагается считать бывших граждан России, проживающих за рубежом на момент 24 февраля 2022 года - начала российского военного вторжения в Украину, а также тех, кто в советское время родился или жил на территории РСФСР, и их потомков.

Им планируется сразу выдавать вид на жительство в России, минуя стадию получения разрешения на временное проживание, и не требовать сдачи экзамена по русскому языку. В документе подчёркнуто, что от обязательного подтверждения владения русским следует освободить соотечественников, проживающих в так называемых "недружественных странах", потому что языковой экзамен может "вызвать у них недоверие к России".

По программе переселения соотечественников лица, желающие вернуться на историческую родину, получают от государства компенсацию всех пошлин и транспортных расходов. Также они имеют право на единовременную выплату "подъёмных", ежемесячное пособие в течение полугода, и жилищные субсидии.