МВД РФ выдало в 2022 году более 5 млн загранпаспортов

МВД России в 2022 году выдало более 5,4 миллиона заграничных паспортов, что на полтора миллиона больше, чем в 2021 году. Об этом сообщается на сайте министерства.
Речь идёт о самом большом числе выданных в России загранпаспортов с 2014 года, когда МВД, по его данным, выдало более 7 миллионов этих документов. В 2018 году было выдано чуть больше пяти миллионов паспортов. Кроме МВД, загранпаспорта выдаёт МИД - в частности, в российских консульских учреждениях за границей. Это ведомство, однако, оформляет существенно меньше паспортов, чем МВД.
Рост числа выданных в прошлом году россиянам загранпаспортов может быть связан как с отменой въездных и выездных ограничений, связанных с COVID-19, так и с российским вторжением в Украину. По данным РБК, больше всего загранпаспортов за один месяц выдали в марте, на следующий месяц после вторжения - более 550 тысяч. "Медуза" отмечает, что в октябре, после начала мобилизации, также наблюдался рост, нехарактерный для осени.
После начала войны и в особенности мобилизации, по оценкам, Россию покинули несколько сот тысяч человек. При этом страны ЕС ужесточили визовую политику в отношении россиян, а ряд стран Шенгенского соглашения почти перестали выдавать им визы и пускать их обладателей на свою территорию.
По статистике, загранпаспортом владеют около 30 процентов граждан России. По опросам, около 70 процентов россиян никогда не были за границей.
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