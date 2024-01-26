МВД России объявило в розыск бывшего координатора “Голоса” из Пскова

МВД России объявило в розыск бывшего координатора псковского отделения движения "Голос" Владимира Жилинского. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении обязанностей так называемых иностранных агентов. На разыскную карточку обратило внимание издание "Медиазона".

На сайте МВД не указывается, по какой статье разыскиваются люди. Неизвестно точно и из-за чего возбуждено дело против Жилинского. Поводом могли стать несколько штрафов по аналогичной административной статье.

Жилинский уехал из России в 2021 году, после того, как министерство юстиции страны внесло его в список так называемых иностранных агентов.

По подсчётам "Медиазоны", уголовное преследование из-за возможности возбудить уголовное дело после нескольких штрафов грозит ещё 93 людям из реестра агентов.

Международные и российские правозащитные организации неоднократно критиковали российское законодательство об агентах, отмечая, что список можно расширять практически произвольно, а его участники поражены в гражданских правах.