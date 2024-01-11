Открыто второе уголовное дело о неисполнении закона об "иноагентах"

В отношении координатора движения "Голос" в Пскове Владимира Жилинского возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей по закону об "иностранных агентах". Об этом, в частности, сообщил в четверг правозащитный проект "Сетевые свободы".



Отмечается, что это второе подобное дело в России. Ранее аналогичные обвинения заочно предъявили тверскому активисту Артёму Важенкову, которого позже объявили в розыск. Жилинскому грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

"Спасибо российским слабовикам...Посадить меня они не могут, но мне очень нравится, как отчаянно и усердно они вписывают моё имя в историю, - сказал Жилинский в комментарии сайту Север.Реалии. Активист также отметил, что "впечатлён", что стал вторым обвиняемым по уголовному дело о неисполнении требований закона об "иноагентах".

Владимир Жилинский – известный в Псковской области правозащитник. С 2010 года он участвовал в протестных митингах, был наблюдателем на выборах. В 2018 году стал координатором движения "Голос" в Псковской области и открыл в городе креативное пространство "ШАГ". Там выступали с лекциями известные политики, артисты и писатели. В числе гостей был нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. В 2019 году Жилинский создал "Группу помощи задержанным", в которую вошли юристы и журналисты. Организация помогала политзаключенным и задержанным на протестах.

Минюст объявил Жилинского "иностранным агентом" в сентябре 2021 года вместе с еще 19 участниками и координаторами "Голоса", включая Важенкова. Правозащитник в ответ повесил на двери регионального управления Минюста лист бумаги с текстом для маркировки контента "иноагентов". В декабре того же года Жилинский вместе с семьей уехал из России в Грузию. Его неоднократно штрафовали по административным статьям, связанным с законодательством об "иноагентах", отмечает "ОВД-Инфо".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину активист занимается помощью украинским беженцам.