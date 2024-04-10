МВД России объявило в розыск фемактивистку Дарью Серенко

МВД объявило в розыск писательницу и фемактивистку Дарью Серенко. На карточку розыска обратила внимание "Медиазона".

О розыске "по статье УК" объявил один из отделов полиции Омска. Серенко прописана в этом городе. По какой именно статье разыскивают активистку - не сообщается. Ранее об уголовных делах в отношении Серенко известно не было.

"Розыск... Это ещё кто кого найдет. Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", - написала активистка.

В 2023 году на Дарью Серенко составили три протокола по статье об "иностранных агентах" из-за отсутствия специальной маркировки в публикациях в телеграме.

Недавно она объявила о своём выдвижении в Мосгордуму в команде "иноагентов".

Серенко одна из координаторов Феминистского антивоенного сопротивления (ФАС), которое выступает против войны России с Украиной.

За две недели до полномасштабного вторжения России в Украину Серенко была задержана властями по обвинению в распространении "экстремистских" сообщений. После этого она эмигрировала в Грузию.

В 2023 году в израильском издательстве "Бабель" вышла книга Серенко "Я желаю пепла своему дому", включенная в лонг-лист премии "Просветитель". Эту книгу она начала писать в московском спецприёмнике в феврале 2022 года, а закончила в эмиграции.