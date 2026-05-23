МВД России объявило в розыск политолога Марию Снеговую. На карточку в базе розыска ведомства обратила внимание "Медиазона".

По какой именно статье разыскивают Снеговую, пока неизвестно. О возбуждении уголовного дела в отношении политолога ранее не сообщалось. В апреле Росфинмониторинг добавил Снеговую в список "террористов и экстремистов".

В ноябре 2023 года Минюст России включил политолога в реестр "иностранных агентов". После этого суд в Москве дважды штрафовал ее за посты без "иноагентской" плашки в телеграм-канале.