МВД России объявило в розыск редактора "Медиазоны" Трещанина

МВД России объявило в розыск редактора "Медиазоны" Дмитрия Трещанина. На карточку в базе розыска ведомства обратила внимание "Медиазона".

В отношении Трещанина, по данным издания, в России возбудили уголовное дело о нарушении порядка деятельности "иноагента". Согласно постановлению, копия которого есть в распоряжении редакции, дело завели из-за публикаций без маркировки "иностранного агента".

В апреле 2025 года Трещанина уже штрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию голосового сообщения в его телеграм-канале без плашки "иноагента". Еще один штраф в размере 40 тысяч рублей назначили за видео про Юлию Латынину.

Дмитрия Трещанина объявили "иностранным агентом" в ноябре 2024 года. В Минюсте заявили, что такое решение было принято из-за того, что он выступал против войны в Украине, "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "проживает за пределами Российской Федерации", сообщает "Настоящее Время".