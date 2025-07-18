МВД России объявило в розыск рэпера Face (Ивана Дрёмина). Карточку в базе розыска обнаружило издание "Медиазона".

FACE уехал из России после российского вторжения в Украину. Он выступал с критикой российских властей и вторжения. Он был признан российскими властями так называемым иностранным агентом.

По какому обвинению разыскивается Дрёмин — неизвестно. В разыскных карточках не указываются статьи Уголовного кодекса подозреваемых. Суд в Уфе неоднократно штрафовал Дрёмина за нарушение законодательства об иноагентах — это позволяет властям возбудить против него уголовное дело.