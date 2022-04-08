Минюст признал рэпера Face и Марка Фейгина "иноагентами"

Министерство юстиции России внесло в списки так называемых СМИ-иностранных агентов рэпера Face (Ивана Дрёмина), адвоката Марка Фейгина, журналистку "Новой газеты" Ирину Тумакову и журналистку Idel.Реалии Екатерину Маяковскую. Информация опубликована на сайте ведомства 8 апреля.

Кроме того, в списке оказались писатель Андрей Филимонов и доцент Высшей школы экономики Дмитрий Дубровский. В конце марта ему был не продлён контракт университетом, магистерская специализация "Права человека и демократическое управление", где он преподавал, была закрыта.

Всего в списке СМИ-иностранных агентов 133 позиции, это СМИ, журналисты, правозащитники и активисты. Кроме того, министерство юстиции ведёт отдельные списки частных лиц-иностранных агентов и НКО-иностранных агентов. Законодательство об этом неоднократно критиковалось правозащитниками и неправительственными организациями.

Радио Свобода, чьи редакции и журналисты включены в списки СМИ-иностранных агентов, обжалует применение законов в ЕСПЧ. В иске радиостанции указывается, что законы об иностранных агентах нарушают европейскую Конвенцию о правах человека.