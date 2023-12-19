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МВД России объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина

Денис Камалягин
Денис Камалягин

МВД России объявило в розыск в рамках уголовного дела главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина. Что именно за дело имеется в виду, ведомство не указывает. На информацию в базе розыска обратило внимание издание "Медиазона".

В конце ноября стало известно, что Камалягин стал обвиняемым по угловному делу о "повторной дискредитации российской армии". Он был вызван на допрос. Сам Камалягин находится за пределами России. 14 декабря суд заочно назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Псковская губерния" сообщала, что дело на Камалягина завели из-за видеоролика на ютьюб-канале издания. В нём рассказывалось о российском ракетном ударе в апреле 2023 года по жилому дому в Умани в Черкасской области.

Камалягин – один из трёх первых журналистов в России, внесённых министерством юстиции в список так называемых СМИ – "иностранных агентов". Его четыре раза штрафовали за нарушение российского законодательства об "иноагентах". В прошлом году на него был составлен административный протокол о дискредитации армии.

  • Законодательство о дискредитации российской армии и распространении недостоверной информации о действиях российских военных было принято депутатами Госдумы и подписано президентом Владимиром Путиным сразу после февральского вторжения России в Украину в 2022 году.
  • "Фейками" и "дискредитацией" российские суды признают любые сообщения, противоречащие кремлёвской трактовке событий в Украине. Во многих случаях граждане наказывались даже за само упоминание войны: Москва называет её "специальной военной операцией", настаивая на ограниченном характере боевых действий.

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