МВД России объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина

МВД России объявило в розыск в рамках уголовного дела главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина. Что именно за дело имеется в виду, ведомство не указывает. На информацию в базе розыска обратило внимание издание "Медиазона".
В конце ноября стало известно, что Камалягин стал обвиняемым по угловному делу о "повторной дискредитации российской армии". Он был вызван на допрос. Сам Камалягин находится за пределами России. 14 декабря суд заочно назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
"Псковская губерния" сообщала, что дело на Камалягина завели из-за видеоролика на ютьюб-канале издания. В нём рассказывалось о российском ракетном ударе в апреле 2023 года по жилому дому в Умани в Черкасской области.
Камалягин – один из трёх первых журналистов в России, внесённых министерством юстиции в список так называемых СМИ – "иностранных агентов". Его четыре раза штрафовали за нарушение российского законодательства об "иноагентах". В прошлом году на него был составлен административный протокол о дискредитации армии.
- Законодательство о дискредитации российской армии и распространении недостоверной информации о действиях российских военных было принято депутатами Госдумы и подписано президентом Владимиром Путиным сразу после февральского вторжения России в Украину в 2022 году.
- "Фейками" и "дискредитацией" российские суды признают любые сообщения, противоречащие кремлёвской трактовке событий в Украине. Во многих случаях граждане наказывались даже за само упоминание войны: Москва называет её "специальной военной операцией", настаивая на ограниченном характере боевых действий.
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