МВД России объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина

МВД России объявило в розыск в рамках уголовного дела главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина. Что именно за дело имеется в виду, ведомство не указывает. На информацию в базе розыска обратило внимание издание "Медиазона".

В конце ноября стало известно, что Камалягин стал обвиняемым по угловному делу о "повторной дискредитации российской армии". Он был вызван на допрос. Сам Камалягин находится за пределами России. 14 декабря суд заочно назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Псковская губерния" сообщала, что дело на Камалягина завели из-за видеоролика на ютьюб-канале издания. В нём рассказывалось о российском ракетном ударе в апреле 2023 года по жилому дому в Умани в Черкасской области.

Камалягин – один из трёх первых журналистов в России, внесённых министерством юстиции в список так называемых СМИ – "иностранных агентов". Его четыре раза штрафовали за нарушение российского законодательства об "иноагентах". В прошлом году на него был составлен административный протокол о дискредитации армии.