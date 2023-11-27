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Главред "Псковской губернии" стал подозреваемым по уголовному делу

Главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин стал подозреваемым по уголовному делу по статье о повторной дискредитации российской армии. Он вызван на допрос, сообщается на сайте издания.

Камалягин — один из трёх первых журналистов в России, внесённых министерством юстиции в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Его четыре раза штрафовали за нарушение российского законодательства об агентах. В прошлом году на него был составлен административный протокол о дискредитации армии, напоминает редакция Север.Реалии.

Законодательство о дискредитации российской армии и распространении недостоверной информации о действиях российских военных было принято депутатами Госдумы и подписано президентом Владимиром Путиным сразу после февральского вторжения России в Украину в 2022 году.

Фейками и дискредитацией российские суды признают любые сообщения, противоречащие кремлёвской трактовке событий в Украине. Во многих случаях граждане наказывались даже за само упоминание войны, Москва называет её "специальной военной операцией", настаивая на ограниченном характере боевых действий.

Камалягин сейчас находится не в России. В комментарии на сайте "Псковской губернии" он сообщил, что считает возбуждение уголовного дела "данью уважения следственных органов изданию". Максимальное наказание по статье о дискредитации — семь лет лишения свободы.

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