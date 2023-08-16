МВД России предложило дать себе доступ к чужой переписке до суда

МВД России предложило включить информацию, передаваемую через интернет, в перечень для оперативно-розыскных мероприятий.

Поправки дадут право МВД и ФСБ до разрешения суда получать удалённый доступ к любым данным, хранящимся в дата-центрах, облаках и на устройствах пользователей.

Своё предложение МВД объяснило большим количеством интернет-преступлений в России, в том числе с использованием VPN. По данным ведомства, в 2022 году было выявлено больше 522 тысяч таких преступлений, или 22% от всего их количества.

Крупные операторы связи отказались комментировать "Коммерсанту" предложение МВД. В самом ведомстве на просьбу о комментарии не ответили.