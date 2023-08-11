В Грузии "Яндекс. Такси" проверят на сотрудничество с ФСБ

Служба защиты персональных данных Грузии приступила к изучению законности обработки персональных данных граждан "Яндекс. Такси", работающей в Грузии с 2020 года.

Ряд местных неправительственных организаций и оппозиционных телекомпаний, близких к партии бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" развернули кампанию против работы "Яндекс. Такси". Согласно российскому законодательству, через приложение "Яндекс Go" российские спецслужбы могут получить доступ к персональным данным граждан Грузии, утверждают оппозиционеры.

Грузинское отделение "Яндекс Go" в ответ на обвинения ограничилось коротким заявлением, сославшись на опровержение центрального офиса "Яндекс", в котором говорится, что российское законодательство не распространяется на международный бизнес и на пользователей в Грузии, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. По утверждению "Яндекс Go", все данные пользователей обрабатываются в соответствии с европейскими протоколами по защите персональных данных.

Вместе с тем, по результатам проверки работы "Яндекс Go" , служба защиты персональных данных может рекомендовать правительству запретить работу российского приложения в Грузии. Ожидается, что проверка будет закончена в течение двух недель.