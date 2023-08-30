МВД Сербии аннулировало ВНЖ россиянина Евгения Иржанского

Министерство внутренних дел Сербии аннулировало вид на жительство россиянина Евгения Иржанского, который организовывал в стране выступления артистов и деятелей искусств с антивоенной позицией. Об этом он сам сообщил в своём фейсбуке.

Иржанский в частности организовал выступления в Сербии групп Louna, Anacondaz, Каста, Ляпис Трубецкой, поэтов Дмитрия Быкова и Веры Полозковой, сатирика Виктора Шендеровича и других, сообщает телеграм-канал "Российского демократического общества".

Иржанский живет в Сербии с 2022 года. ВНЖ страны он получил как индивидуальный предприниматель. В этом году при повторном получении вида на жительство, по словам Иржанского, его допросили в Агентстве безопасности и информирования, отвечающем за контрразведывательную деятельность в стране. Сербские спецслужбы также интересовались отношением Иржанского к Владимиру Путину и Алексею Навальному.

28 августа россиянина вызвали на допрос в министерство внутренних дел Сербии, после которого ему выдали уведомление об аннулировании ВНЖ в связи с "угрозой национальной безопасности". Иржанский и его жена должны покинуть страну в течение семи дней с запретом на въезд в Сербию в течение года.

13 июля власти Сербии без объяснения причин отказали во въезде активисту Петру Никитину, а 25 июля отказались продлить временный вид на жительства в стране оппозиционному активисту из Петербурга Владимиру Волохонскому.