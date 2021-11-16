МВД сообщило о задержании организаторов незаконной миграции

Министерство внутренних дел России (МВД) отчиталось о задержании группы организаторов незаконной миграции. Ведомство совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) провело обыски по 42 адресам в Москве, Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях. Задержан 21 предполагаемый участник преступной группы. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В пресс-релизе МВД указывается, что Тверской районный суд уже отправил шестерых задержанных в СИЗО, ещё двоих под домашний арест, а одному назначил подписку о невыезде. В отношении двух подозреваемых суд вынесет решение в ближайшее время.

"Интерфакс" со ссылкой на Центре общественных связей ФСБ сообщает, что задержанные за деньги изготовляли для мигрантов поддельные документы, помогали заключать фиктивные браки и устанавливать отцовства над детьми, имеющими гражданство России. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили подпольную типографию, где изъяли поддельные печати и штампы государственных органов, а также миграционные документы и деньги.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все трудовые мигранты должны проходить геномную регистрацию. По его словам, в России выросло количество особо опасных преступлений, которые совершают приезжие. Бастрыкин предложил "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью", и определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.