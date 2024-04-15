МВД: вытащить избирателя из кабинки - не нарушение закона

Управление МВД по Санкт-Петербургу не нашло нарушений в действиях полицейских, которые в день выборов президента России 17 марта выволокли избирателя из кабинки, заподозрив его в порче бюллетеня.

В ответе МВД о результатах проведённой проверки, который получил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, говорится, что сотрудники полиции, дежурившие на участках, "превышения должностных полномочий и нарушения прав граждан не допускали". Вишневский передал полученный им ответ изданию "Фонтанка".

Инцидент произошёл на участке №1136 в Красносельском районе Петербурга. Один из полицейских заподозрил, что избиратель в кабинке испортил бюллетень и сфотографировал его, выволок избирателя из кабинки и потребовал от него показать бюллетень. При этом российское законодательство предусматривает тайну голосования, и портить выданные избирателю бюллетени законом не запрещено.

В ходе голосования были зафиксированы несколько десятков случаев, когда люди пытались залить бюллетени в урне зелёнкой или поджечь урны. Известны, однако, и случаи преследования людей, которые портили не чужие, а исключительно свои бюллетени, в частности писали на них антивоенные лозунги или оскорбления в адрес властей. Известны случаи привлечения таких избирателей к административной ответственности по статье о дискредитации армии.