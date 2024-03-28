В Одоеве наказали за антивоенный бюллетень, а в Керчи – за съеденный

В России продолжают штрафовать и арестовывать избирателей за действия с бюллетенями на выборах президента России. Это нарушает тайну голосования, но за это никого не наказывают.

Сейчас известно как минимум об 11 подобных задержаниях, штрафах или арестах.

Последний случай зафиксирован в Одоеве Тульской области. Суд оштрафовал избирательницу на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за надпись на бюллетене. Сообщается, что она что-то написала напротив фамилии одного из кандидатов и бросила бюллетень в прозрачную урну.

Вчера, 27 марта, стало известно об аресте на 20 суток Дмитрия Белоглазова, который разрисовал и съел бюллетень на выборах в Керчи. Создатель движения "Смерш" в аннексированном Крыму утверждает, что за это Белоглазову дали пять суток, а ещё 15 – за чёрно-красный интерьер его квартиры. В палитре увидели символику "Правого сектора".

На прошлой неделе суд в Петербурге приговорил местную жительницу к аресту на восемь суток и штрафу в 40 тысяч рублей за надпись "Нет войне" на бюллетене. По мнению суда, таким образом она испортила государственное имущество и дискредитировала российскую армию.

В дни голосования на выборах президента России – с 15 по 17 марта – было зафиксировано ещё восемь задержаний за надписи на бюллетенях, подсчитала "Сирена".

Жителя Стерлитамака отпустили с предупреждением за фразу поверх кандидатов "Нахер вас всех и войну нахер". В московских Раменках избирателя оставили на ночь в отделе полиции за надпись "Путин убийца": на него составили протокол о неповиновении полицейским. Жительницу Коломны задержали вместе с полуторагодовалым ребёнком за каракули на бюллетене.

Во Владикавказе избирательницу выволокли из кабинки для голосования за фразу "Вор. Нет войне" на бюллетене (ей всё-таки удалось опустить его в урну). Аналогичный случай произошёл в Петербурге – он попал на видео.

В московском Строгино полицейские хотели вскрыть урну, чтобы вытащить из неё бюллетень с надписью "Нет войне". Избирательницу, бросившую в урну этот бюллетень, задержали на выходе с участка. Позже её оштрафовали.

Оставлять надписи на бюллетене, забирать его с собой и даже есть законом не запрещено. Слежка же за волеизъявлением избирателей – это уголовное преступление. По статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав полицейским грозит до пяти лет лишения свободы. Но ни об одном таком деле пока неизвестно.