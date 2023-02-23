МВФ готовит новую кредитную программу для Украины

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен выступила в канун первой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году в Бангалоре (Индия) на встрече министров финансов стран "Большой семерки" (G7). Как сообщил "Голос Америки", она рассказала о введении в действие специальной кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, в дополнение к новому пакету американской помощи в размере 10 млрд долларов, который готовится в Вашингтоне. Министры финансов "Большой семерки" надеются, что новая кредитная программа МВФ для Украины на сумму примерно 15 миллиардов долларов будет готова к марту, сообщает Reuters.



По словам Йеллен, военная, экономическая и гуманитарная помощь в размере 46 млрд долларов, уже оказанная США Украине, позволила Киеву "сохранить экономическую и финансовую стабильность в условиях войны".

"Голос Америки" отмечает, что министры финансов ведущих экономических держав мира призвали к увеличению финансовой поддержки Украины. Страны "Большой семерки", как ожидается, предоставят Украине финансовую помощь на сумму до 39 миллиардов долларов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в Бангалоре, что Запад должен предпринять дальнейшие усилия для полной "изоляции России от международных рынков".