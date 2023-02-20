Директор МВФ приехала в Украину обсудить кредитную программу 

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приехала в понедельник, 20 февраля, с визитом в Украину. Офис президента сообщил, что она сперва посетила Ирпень, разрушенный во время российской оккупации, но сейчас быстро восстанавливаемый, после чего встретилась с Владимиром Зеленским.
Украинское правительство рассчитывает на новую многолетнюю программу МВФ объемом более 15 миллиардов долларов. Планируется, что эта программа будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки и поддержки структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению страны. Об этом по итогам встречи в Киеве с Кристалиной Георгиевой заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В период с декабря 2022 года по февраль 2023 Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, и открывшую ей путь для начала переговоров о новом финансировании. Последняя кредитная программа МВФ для Киева завершилась досрочно из-за российского военного вторжения. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму 2,7 миллиарда долларов.
- Ранее о выделении Украине 5,5 млрд долларов на восстановление разрушенной войной инфраструктуры, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
- Правительство Германии в начале 2023 года также заявляло, что готово перенаправить арестованные российские активы на помощь Украине после того, как будут решены все юридические тонкости этой процедуры.
- В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных у российских олигархов.
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