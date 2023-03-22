МВФ и Украина договорились о кредите в 15,6 миллиардов долларов

Украина и Международный валютный фонд договорились о новом пакете финансовой помощи на сумму в 15 миллиардов 600 миллионов долларов. Программа поддержки рассчитана на четыре года. Об этом говорится в заявлении МВФ, опубликованном 21 марта.

Средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики для послевоенного восстановления страны. Кредитный пакет, который ещё должен быть одобрен исполнительным советом фонда, также поддержит Украину на пути вступления в ЕС, отмечается в заявлении.

В МВФ заявляют, что соглашение, которое стало результатом многомесячных переговоров между фондом и украинскими властями, поможет развернуть крупномасштабное финансирование Украины от международных доноров и партнеров. Обычно кредиты МВФ открывают доступ к поддержке Всемирного банка и других кредиторов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал соглашение и поблагодарил МВФ за поддержку. "В условиях рекордного дефицита бюджета эта программа поможет Украине профинансировать все критические расходы и обеспечить макроэкономическую стабильность, а также укрепить взаимодействие с другими международными партнерами", — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Министр финансов США Джанет Йеллен, которая в прошлом месяце нанесла неожиданный визит в Украину, приветствовала сделку после того, как несколько месяцев настаивала на том, чтобы МВФ предложил новый пакет финансирования для Украины.

На прошлой неделе фонд изменил свои правила, разрешив новые кредитные программы для стран, столкнувшихся с "исключительно высокой степенью неопределенности", без упоминания Украины.

В случае одобрения кредит станет крупнейшим кредитом МВФ для страны, вовлеченной в активный конфликт.