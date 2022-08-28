"Мы готовимся к зиме" Как идет эвакуация из Донецкой области

Глава Донецкой области Павел Кириленко объявил, что в регионе, более половины которого сейчас захвачено Россией, должны остаться лишь медики, сотрудники коммунальных служб и шахтеры с отдельных шахт, а всех остальных жителей необходимо эвакуировать. В Донецкой области сейчас идут сильные бои, российская армия каждый день обстреливает города и поселки, которые находятся под контролем Киева, стирая их с лица земли. Такую же тактику российские военные ранее применяли в захваченной Луганской области.

Общее количество людей, которых власти Донецкой области смогут прокормить и обогреть зимой, Кириленко оценил в 235 тысяч человек. Однако сегодня, по его данным, в области все еще остается 370 тысяч украинцев. Это означает, что почти 150 тысяч человек ждет обязательная эвакуация. Как она проходит – лично наблюдал корреспондент Настоящего Времени Борис Сачалко.

Оригинал материала – на сайте Настоящего Времени.

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От Торецка до оккупированной Горловки – всего 8 км. Линия фронта сейчас, по сути, проходит между двумя городами. Маленькому Саше через два дня будет три года. Он самый младший из четырех братьев. Свой третий день рождения Саша точно будет праздновать не дома, не в Торецке: его семью эвакуируют из-за российского наступления. Уже вечером Сашу и его родных разместили в Кропивницком, в волонтерском центре.

"Первый раз мы полиции отказ от эвакуации написали. А потом подумали: а чего ж тянуть? Думали все наладится, а оно не налаживается", – говорит Руслан, отец мальчика. По его словам, на переезд они решились всего две недели назад.

"Мы с женой лежали, и в шести метрах от нас мина легла, – объясняет он. – Ну ничего, нормально все будет. Думаю, мы там выживем. Руки у нас есть, все будет хорошо".

"Не расстраивайся, все будет хорошо. Зиму перекантуемся и все будет классно", – успокаивают полицейские плачущего ребенка и в ожидании автобуса развлекают Сашу при помощи щенка. Именно сотрудники полиции сейчас в основном занимаются эвакуацией украинцев из прифронтовых городов.

"Здесь условия – ​ни покушать толком, ни помыться. Зачем они, бедные, здесь? – ​замечают соседи семьи Саши после отъезда. – Казан еды приготовили, а на утро без холодильника все скисло! Вот они сейчас уезжали, просили поесть. Холодильник пустой".

В Торецке из-за обстрелов действительно долгое время не было ни газа, ни воды, ни света. Свет в городе появился лишь несколько дней назад. Во дворе почти каждого дома в городе сейчас есть вот специальные места, где можно готовить еду на костре.

Родные Саши говорят, что собрали несколько сумок ​в том числе с зимними вещами.

"Естественно, мы готовимся к зиме там. Но если здесь будет тихо – ​планируем возвращаться", – говорят они.

Обязательная эвакуация в Донецкой области проходит уже несколько недель. Объявления о том, как можно уехать, висят на каждом столбе. Уезжать подальше от войны агитирует и полиция, и волонтеры. От эвакуации можно отказаться – если написать бумагу в местную военную администрацию. Но власти уже предупредили: зима в области будет очень тяжелой. Газа точно не будет, а свет, скорее всего, будет не в каждом городе. Воды в Торецке и других городах уже практически нет: насосные станции, которые расположены в степи, повреждены. И если у жителей частного сектора есть хотя бы печки и колодцы, то горожанам будет совсем плохо.

"На данный момент много семей выезжает. Было почти 500 семей. Из них остается в городе меньше 100, – говорит Демьян Кондрашов, инспектор ювенальной превенции бахмутской полиции. – ​Где-то процентов 30 сначала отказываются уезжать, но потом соглашаются, потому что идут обстрелы по районам, где люди живут. И люди тогда понимают, что надо соглашаться".

Но упрямцев все равно хватает.

"Вот зайди в подъезд, посмотри. Это заготавливают на зиму уже дрова", – показывает нам полицейский один из подъездов. Его жители говорят, что будут ставить в квартирах железные печки-буржуйки и так рассчитывают отапливать жилье.

"Будем как-то выживать. Будем в шубах спать. В валенках, в шубах. В рыбацкое теплое оденусь, – говорит один из жителей. – Мы же рыбаки, теплые вещи есть, палатка есть. Поставлю в квартире палатку, свечку туда и буду балдеть!"

"В идеале лучше, чтобы в городе остались лишь те люди, которые работают над жизнеобеспечением, функционированием самого города. Нужно понимать: идет зима, идут холода, – объясняет таким горожанам Василий Чинчик, начальник военно-гражданской администрации Торецка. – ​Каждый гражданин нашей общины должен понимать, что с каждым днем становится тяжелее выехать. И когда придет осень-зима, в городе будут недопустимые условия для проживания".

Сегодня в автобусе из Торецка уедет примерно 50 человек. Такие рейсы совершаются каждые два дня. Из 70 тысяч жителей, которые были в Торецке до войны, сегодня осталось лишь 19 тысяч. ​

"​Люди живут в таких условиях месяцами и даже не представляют, что где-то там идет относительно мирная жизнь. Там дети смогут просто побегать по парку. Там есть вода, газ, свет", – замечает Чинчик, провожая очередной автобус.

Оригинал материала – на сайте Настоящего Времени.