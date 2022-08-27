Власти Украины сообщили о гибели за сутки при обстрелах семи человек

Украинские власти сообщили о новых российских обстрелах населённых пунктов за последние сутки.

В Бахмуте, в Донецкой области, в результате обстрелов погибли два человека, ещё 12 – ранены. Как отмечает Би-би-си, российские военные безуспешно пытаются наступать в направлении города. Данные по потерям привёл глава областной военной администрации Павел Кириленко.

На территории самопровозглашенной "ДНР" за сутки ранены восемь человек, утверждают сепаратисты. По их данным, утром в субботу украинская сторона обстреляла Ворошиловский район Донецка. В самопровозглашённой "ЛНР" местные сепаратистские власти заявили о выпущенных украинскими военными из систем залпового огня HIMARS десяти ракетах по городу Стаханов. В результате были повреждены четыре многоквартирных дома и разрушена гостиница "Донбасс", передаёт "Интерфакс".

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью российские военные семь раз обстреляли Никопольский район и трижды Криворожский. Разрушены дома, обошлось без жертв и пострадавших. "Ночь интенсивных обстрелов", - добавил Резниченко.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ночных ударов по городу пострадали историческое здание и школа.

Глава военной администрации Запорожской области Александр Старух также сообщил о новых российских ударах в ночь на субботу. По его сведениям, было зафиксировано 16 пусков. Информация о пострадавших уточняется. Днём ранее, по словам Старуха, в поселке Каменка в результате удара по жилым домам погибли пять человек, в том числе 29-летняя женщина и двое её детей.

Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и целям в Украине.