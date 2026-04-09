Дефицит российского бюджета всего за три месяца превысил 4,5 триллиона рублей. И это больше запланированного на 2026 год дефицита в 3,8 трлн рублей, говорят данные Минфина. Такой бюджетной дыры по итогам первого квартала не было ни разу за годы войны. В 2025 год он был меньше 1,96 трлн, в 2024 – 0,6 трлн, в 2023 – 2,4 трлн.

Россию ждёт затяжной экономический кризис и кратное сокращение потребления, – предсказывают участники Московского экономического форума. В Академии наук говорят о сильнейшем за три года падении российской экономики. Академик РАН Роберт Нигматулин считает, что Россию ждут трудные времена: "Мы идём к беде – к двузначному падению экономики. Мы выдержим 10-процентное сокращение потребления, но ведь сокращение грозит быть и ещё большим".

Лесопромышленники просят правительство помочь деньгами из бюджета, бизнес предупреждает, что отрасль ждут массовые сокращения. Производители одежды погрузились в сильнейший кризис. По данным Росстата, в январе–феврале 2026 года производство одежды в РФ обвалилось на 17,2%. Губернатор Кемеровской области сообщил о закрытии восьми угольных предприятий. В Новосибирске из-за урезания затрат на содержание бюджетных учреждений начались увольнения и сокращение зарплат работников, сообщает "Сибирский экспресс".

Сможет ли Кремль справится с дефицитом бюджета и есть ли у власти план по спасению экономики? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Вячеславом Ширяевым.