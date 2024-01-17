"Мы все глядим в Наполеоны". Эфир в 18:05

Загадка Наполеона больше 200 лет тревожит воображение историков и художников. В новом фильме Ридли Скотта император показан заурядным и невзрачным человеком, который вершит судьбами миллионов. В чем состоит феномен Наполеона, и как он изменил саму идею власти? Почему наблюдается кризис лидерства в современном мире? Страдает ли "комплексом Наполеона" Владимир Путин?



Участвуют: Ярослав Шимов, главный редактор Радио Свобода, журналист, Юрий Пивоваров, историк, Станислав Белковский, политолог. Эфир в 18:00.



