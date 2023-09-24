Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Мы парализуем Армению". Оппозиция объявила об акциях неповиновения

Акция протеста в Ереване проходит шестой день подряд

В Ереване протестующие анонсировали всеобщую акцию неповиновения. Её начало запланировано на 8 часов утра 25 сентября.

"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", – заявил во время митинга, который шестой день подряд проходит на площади Республики в Ереване, член Национального комитета Вазген Манукян. При этом он не призвал протестующих к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

"Надо выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени", - заявил в свою очередь депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.

На прошедшей неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Сейчас ведутся переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Нагорного Карабаха в Азербайджане. Ожидается, что вся территория региона перейдёт под контроль азербайджанских властей.

Действующие власти Армении косвенно обвинили в произошедшем российский миротворческий контингент, который, по их мнению, не вмешался в происходящее.

Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и не оказании помощи армянам Карабаха, одновременно с этим заявляя об опасности этических чисток в регионе. При этом на акциях протеста звучит и критика в адрес Москвы.

В ходе митингов произошли столкновения с полицией. Власти задержали несколько сотен протестующих, из них 49 человек стали подозреваемыми по уголовным делам.

Форум

В Нагорном Карабахе прекращён огонь
Embed
В Нагорном Карабахе прекращён огонь

No media source currently available

0:00 0:10:25 0:00

В Нагорном Карабахе прекращён огонь

На условиях Азербайджана

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG