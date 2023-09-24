"Мы парализуем Армению". Оппозиция объявила об акциях неповиновения

В Ереване протестующие анонсировали всеобщую акцию неповиновения. Её начало запланировано на 8 часов утра 25 сентября.

"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", – заявил во время митинга, который шестой день подряд проходит на площади Республики в Ереване, член Национального комитета Вазген Манукян. При этом он не призвал протестующих к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

"Надо выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени", - заявил в свою очередь депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.