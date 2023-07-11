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Зарубежье

"Мы себя тихо кастрировали". Татьяна Шеремет - не только о тыквенном латте

Татьяна Шеремет. Фото Ив. Толстого

В подкасте "Зарубежье" - петербургская театровед и журналистка, живущая в Хайфе

Иван Толстой: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст "Зарубежье" – о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия живших в ней иностранцев - это тоже опыт зарубежья.

Наш гость сегодня – журналистка Татьяна Шеремет. Она живет в Израиле, в Хайфе. Из всех возможных путей к известности Татьяне выпал самый неожиданный – тыквенный. Это она вскоре после переезда из Петербурга в Израиль спросила в фейсбучной группе: "Где можно на новом месте купить тыквенный латте?" И – понеслось! Кто-то писал: "Что это такое? Это вообще не кофе!" Другие: "Старбакс – антисемиты, нечего туда ходить!" Третьи: "Зачем вам это? Пейте «боц» и не возмущайтесь". Четвертые: "Люди из Украины бежали от бомбежек в одних трусах, а вы – про тыквенный латте! Как вам не стыдно?! Такая неуместность дичайшая!" Были, конечно, и те, кто защищал Татьяну от нападок. Всего этого было достаточно для того, чтобы, оказавшись недавно в Хайфе, попросить Татьяну Шеремет о встрече и участии в нашем подкасте "Зарубежье".

Татьяна, расскажите, пожалуйста, вашу личную историю – откуда вы приехали, как проходили ваши годы в Петербурге (как я понимаю, вы петербурженка)? В какой семье вы родились?

Я - театровед, это моя одна из главных идентичностей

Татьяна Шеремет: В Петербурге я прожила 31 год своей жизни, училась в Театральной академии на Моховой, на театроведческом факультете. Собственно, я себя так продолжаю и подавать, что я - театровед, это моя одна из главных идентичностей. Я работала девять с половиной лет после выпуска на "Эхе Москвы" в Петербурге, для начала как корреспондент, потом – выпускающий редактор, потом очень быстро перешла: ведущая новостей и ведущая программы, у меня там была своя авторская программа про благотворительность. И все это с перерывами на декрет. Меня коллеги терпели, когда я уходила то в один, то во второй, то в третий.

Немного занималась соцсетями, медиа, потому что у меня всегда была какая-то еще одна работа, и последний год, когда я, наконец-то, подняла голову от бесконечного декрета, я была художественным руководителем детского театра в Петербурге. Мне очень нравилась эта работа, это была даже одна из причин, по которой мы с мужем, когда обсуждали переезд, то я как-то сомневалась, говорила, что у меня такая работа, там я кем буду, я только сейчас поняла, кем хочу быть. У меня еще есть две книжки детских, и я долгое время входила в экспертный совет театральных премий петербургских "Золотой софит" и "Театры Петербурга – детям". И параллельно вела блог в инстаграмме про культурные события, про книжки. Вот так складывалась моя жизнь до 24 февраля.

Татьяна Шеремет. Театр. Нескучная история. Петербург, 2022. Обложка Ярослава Мурашко.
Татьяна Шеремет. Театр. Нескучная история. Петербург, 2022. Обложка Ярослава Мурашко.

Иван Толстой: Динамичная и успешная.

Татьяна Шеремет: Да, называется "что вы делали последние восемь (уже девять) лет?". Я, во-первых, рожала детей в большом количестве, у меня их трое. Для России – в большом, для Израиля это считается несерьезное количество, тут многодетность с пяти.

Иван Толстой: Скажите два слова о работе на радио.

Татьяна Шеремет: Я по ней до сих пор скучаю. Это была моя большая любовь, она и остается ей, но дистанционно. Мне как человеку, который очень любит поговорить, всегда нравилось, что я могу говорить, говорить и никто меня не перебивает. И "Эхо" – это отдельная каста людей, они такие все классные, я очень скучаю по ребятам, которые разъехались по разным странам, я очень скучаю по работе на радио, я мечтала после третьего декрета выйти обратно на full time job, мы как раз обсуждали с нашим главным редактором. По новостям скучаю, по гостям скучаю, по вечеринкам "Эха" скучаю. Сейчас это дико вспоминать, как, когда я устроилась на "Эхо" в 2013 году, были эховские вечеринки, на которых были одновременно Борис Лазаревич Вишневский и Виталий Милонов. И никто ни кем не дрался, все мило проводили друг с другом время. А сейчас смотришь и думаешь: господи, как это было возможно?!

Иван Толстой: Как говорится в развлекательных передачах, теперь у вас есть возможность обратиться к вашим радиослушателям и рассказать о том, что случилось с вами. Давайте пересечем эту границу с таким вопросом: что вас побудило, что вас подняло с места и релоцировало?

Мне всегда казалось последние десять лет, что я могу что-то изменить

Татьяна Шеремет: Почти десть лет, что я работала на "Эхе", я была очень осознанная девушка, еще даже в школе мечтала работать в "Новой газете", хотелось строить новую счастливую Россию будущего, мне всегда казалось последние десять лет, что я могу что-то изменить. То есть, какая-то в государстве датском гниль, но если этими ручками мы сейчас поднажмем, то в течение какого-то обозримого будущего получим эту самую счастливую Россию будущего. 24 февраля стало понятно, что никакой счастливой России будущего в обозримом для меня будущем не настанет. А самое главное, что у меня, в отличие от меня десятилетней давности, на руках трое маленьких детей, которых я не хочу растить в стране-агрессоре. Я просто видела, как это просачивалось, сначала очень-очень медленно, в систему образования, и как сейчас это расцветает пышным цветом.

Иван Толстой: Как вы объясняете ту моральную слабину, которая сказалась в поведении общества, в позиции людей после 24 февраля?

Татьяна Шеремет: "Моральную слабину" – что именно вы имеете виду?

Иван Толстой: Принятие политики партии и правительства, что называется.

Татьяна Шеремет: Вы имеете в виду тех людей, которые остались в России?

Иван Толстой: Не которые остались, а которые принимают то, что происходит. Остались самые разные люди, у меня куча знакомых, которые гораздо морально более сильные, праведные, чем я и большинство тех, которых я вижу за границей. Тем не менее, общество приняло и поддержало. Вот это меня всегда удивляет. Почему?

Татьяна Шеремет: Я не очень верю в то, что оно подержало. У нас все-таки нет конкретных цифр на руках, у нас есть какое-то впечатление, исходя из того, с какими людьми мы соприкасаемся.

Иван Толстой: Я только про это, никакой статистике верить нельзя в данном случае.

Татьяна Шеремет: И у меня есть ощущение, что эта якобы поддержка – это просто несопротивление злу, это, во многом, выученная беспомощность, потому что люди видели в течение последних десяти лет, как они пытаются что-то делать, но в лучшем случае не получается ничего, а в худшем случае ты оказываешься "сама дура виновата" и где-нибудь там пожинаешь плоды своей активной деятельности.

Иван Толстой: Но где-то ведь кроется причина того, почему у французов чуть что – и сто тысяч на улице, а у русских – не сто тысяч. Мы не верим друг другу? Мы не можем поддержать друг друга?

Мое сильнейшее увлечение политикой пришлось как раз на расцвет белоленточного движения

Татьяна Шеремет: Мое сильнейшее увлечение политикой пришлось как раз на расцвет белоленточного движения, и я помню прекрасно, сколько было людей на улице. Не так, чтобы в картинках помнила, но в прошлом году я посмотрела видео с "Марша мира", когда началась война в Украине (то, что они сами называют началом войны, потому что сейчас это уже полномасштабное вторжение), и видела, сколько там людей. Внезапно я вспомнила, что было возможно прийти на эти митинги с детьми. В последние годы потихонечку-потихонечку это уже перестало быть возможным. Я помню, что даже когда у меня родилась старшая дочка, муж меня попросил: "Пожалуйста, не ходи больше на митинги вместе с ней и даже если без нее, никому не охота тебя потом вытаскивать оттуда". Я думала: ну, какой-то он тревожный, ну, что может произойти? А потом мы все это увидели и постепенно люди поняли, что выходить небезопасно.

Как можно упрекнуть людей в том, что они не хотят выходить на улицу и подвергать свою жизнь опасности? У них нет другой жизни, у их детей нет других матерей и других отцов. Опять же, я 24 февраля и 25-го, когда люди выходили к Гостинке, у меня рыльце в этом смысле в пуху, я не выходила, я их всячески поддерживала, но я понимала, что я не могу себе позволить, у меня дома полуторалетний ребенок, и я должна быть с ним, я ему нужнее здесь.

Но просто невозможно сравнивать с тем, сколько людей выходит во Франции, где никто никому не запихивает в задницу бутылку в полиции. Очень часто мы, те, кто приехали из России, это слышим в Израиле: вот, смотрите как у нас здесь происходит демократия! А я смотрю, что у них спокойненько, на расслабоне, с детьми. Их полиция реально их бережет, от полицейских тут не шугаешься, им доверяешь, они перекрывают дороги для того, чтобы люди... Я просто живу в таком месте в Хайфе, куда очень сложно подъехать в субботу вечером, потому что там происходят эти митинги. Просто другой мир.

Демонстрация у Гостиного Двора в Петербурге.
Демонстрация у Гостиного Двора в Петербурге.

С чем это связано? С тем, что постепенно, постепенно система сдержек и противовесов куда-то девалась, и мы себя просто тихонько кастрировали, все наши возможности выходить на улицу. Кто-то это понимал, а кто-то принимал тот самый негласный договор о том, что я занимаюсь своей жизнью, я не лезу в политику. Вот эта история про "ты что, в этом сильно разбираешься? Ты кто? Политолог? Экономист? Ты что, будешь мне рассказывать, как надо ходить на выборы? Да это бессмысленно! Да мы с шулерами не играем!" В общем, много всего.

И я, когда смотрю сейчас на те акции протеста, которые вижу в Израиле, просто они три месяца проходят, вспоминаю это ощущение тогда, в 2011 году, когда нам казалось, что мы можем что-то изменить. А потом, в течение следующих лет, мы поняли, что мы не можем ничего изменить, мы можем сделать что-то просто потому, что я не могу не… Я говорю потому, что я буду себя ненавидеть, если не… Я иду на акцию протеста, потому что я буду себя упрекать, что я этого не сделала. Но сравнивать сейчас Францию и Израиль с тем, почему в России нет многомилионных демонстраций, просто невозможно, это разные вселенные. Там есть такого масштаба средства, чтобы подавить все эти протесты! Моя подруга ходила к Гостинке несколько раз, потом к ней пришли домой, напугали ребенка. Она даже не была задержана, просто Центр "Э" пришел и сказал: а-та-та! Ребенок очень очень долго от этого отходил. Конечно, после этого она уже никуда не ходит.

Иван Толстой: Татьяна, почему Хайфа? Не Иерусалим, не Тель-Авив, не Беэр-Шева?

Татьяна Шеремет: Выбирали одновременно муж и я. Муж – инженер, он ко всему подходит осознанно, буквально вычисляя все риски.

Иван Толстой: Графики строит.

Хайфа. Вид на Бахайские сады.
Хайфа. Вид на Бахайские сады.

Татьяна Шеремет: Да. Поэтому надо севернее, потому что подальше от сектора Газа. Тель-Авив – очень дорого, Иерусалим – крупный город, но особенный, религиозный. Надо что-то светское, крупное – Хайфа. Далеко, север, вроде как не должны достреливать. Но он просчитался, он не думал, что тут в обозримом будущем будет угроза войны с нашими северными соседями. Но ничего. В общем и целом, он остался доволен. Цены на жилье, море. А я выбирала просто потому, что у меня здесь было большое количество знакомых, а я человек очень социальный. Я решила, что первый год мы приедем и осмотримся, если нам в Хайфе не понравится, мы куда-нибудь в другой город переедем. Тем не менее, я постепенно приближаюсь к дате в год, девять месяцев прошло, но уже стало понятно, что нам в Хайфе нравится, и мы здесь останемся.

Иван Толстой: Извините за дурацкий вопрос, но у вас, конечно, очень странная возникла известность в связи с этим тыквенным латте. Что это была за история?

Татьяна Шеремет: Это была история, когда я в октябре, увидев дождь за окном, вспомнив привычный дождливый Питер, где дождь примерно десять месяцев в году, вспомнила, что, чтобы поднять свой дух, я обычно любила заходить и пить этот пряный тыквенный напиток. Я спросила, где его пьют в Израиле в единственной русскоязычной группе, которая помогает новым репатриантам. Просто потому, что я не знала других групп, я только приехала. Я видела, что там задают разные вопросы и я спросила там. И вот на меня обрушилось сначала много хейта: что ты тут захотела? Этот ваш Старбакс полное говно и, вообще, пейте "боц". И, вообще, понаехали москвичи! Меня почему-то все оккрестили москвичкой, хотя я очень горжусь, что я из Петербурга. Приехали со своими замашками, а тут люди решают серьезные вопросы! Что за неуместные вопросы? Тут есть те, кто бежал из под бомбежек! Почему вы еще не на заводе? Людям на хлеб не хватает, а вы про тыквенный латте спрашиваете!

Иван Толстой: Один момент! Тыквенный латте здесь есть?

Татьяна Шеремет: Есть. Он появился до меня, но просто люди об этом не так чтобы знали.

Иван Толстой: Поразительная реакция! Какая фигня - тыквенный латте!

Татьяна Шеремет: Да. Кофейня, которую мне все посоветовали, она очень удивилась, потому что их хозяин не сидит в соцсетях. У них заранее был этот напиток как сезонное меню приготовлен, он должен был выйти в меню с воскресенья, а все это событие было то ли в четверг, то ли в пятницу. И в субботу хозяин, которому звонили по телефону и спрашивали, есть ли у него тыквенный латте, был в шоке, звонил своим пиарщикам и говорил: "Я не понял, кто рекламу раньше времени запустил?".

Иван Толстой: Они должны стаканчики с вашей фотографией выпускать.

Тыквенный латте.
Тыквенный латте.

Татьяна Шеремет: Ну, они меня пару раз угостили кофе. Были и другие кафе, которые просто предложили это как новую часть своего меню. Но всех поразило, что это было не первый раз в Израиле, когда кто-то из новых репатриантов, "понаехавших", задает вопрос: а есть ли? Припомнили историю лавандового рафа, еще чего-то, но почему-то именно с тыквенным латте произошла такая буря. Наверное, потому, что я, во-первых, стала отвечать, собирать мемы, во-вторых, на стыке разных проблем одновременно это родилось, потому что было очень напряженное состояние перед выборами, вся эта ситуация с войной в Украине, которая, безусловно, сказывается на Израиле с наплывом новых репатриантов и из Украины, и из России. И все такие напряженные еще после ковида. И, вдруг, вот эта странная девушка, у которой нет других проблем. А другие люди, приехавшие одновременно со мной или раньше, стали говорить: а, может быть, это единственный способ для нее не поехать кукушечкой? И вот на этом противостоянии я стала известна, хотя я много разных хороших вещей в жизни сделала до этого.

Иван Толстой: Никогда не знаешь... Как изменилась ваша жизнь здесь? Изменилась ли она, вообще-то?

Татьяна Шеремет: Она, конечно, изменилась, но сейчас уже, спустя девять месяцев после переезда, могу сказать, что не так сильно. Я, во-первых, продолжаю заниматься театром. Я работаю в театре "Алеф" вместе со своими друзьями, с которыми мы делали еще совместный спектакль на еврейскую тему, находясь в Петербурге.

Иван Толстой: Это взрослый или детский?

Я оказалась вполне в своей среде среди понятных мне людей

Татьяна Шеремет: Это взрослый. Это театр семейный и этот спектакль взрослый – для подростков и взрослых. Потому что там про Холокост и, в целом, про то, как складывалась жизнь евреев в первой половине ХХ века. Я занимаюсь с ними любимым делом по-прежнему, у меня здесь очень много друзей и знакомых. Муж смеется, говорит: "Я не понимаю, почему среди моих друзей никто сюда не приехал, я здесь никого не знаю, а твои либо приехали два-три года назад, либо сейчас приезжают вместе с тобой, либо приедут еще через несколько месяцев". В общем, я оказалась вполне в своей среде, среди понятных мне людей, занимаюсь тем, чем я умею заниматься, ну, разве что не журналисткой, но, возможно, когда-нибудь попозже.

Иван Толстой: А русское радио здесь?

Татьяна Шеремет: Здесь есть радио на русском языке, несколько даже, на радио Рэка я веду даже еженедельную рубрику "Тыквенный латте" и раз в неделю рассказываю о своих впечатлениях.

Иван Толстой: Какая красота! Этот мем должен вас сопровождать, это фирменный знак.

Татьяна Шеремет: Да, теперь это фирменный знак. Меня зовут куда-то, например, на следующей неделе я пойду на бизнес-клуб, они будут обсуждать проблему сервиса в Израиле. Тут есть, о чем поговорить и, в том числе, пригласили меня. Я рада, что это случилось, это вызвало разные эмоции во мне, но это подарило мне какой-то трамплин и невероятное количество знакомств, можно было бы сказать, что полезных - любые знакомства полезные. Чем больше твой социальный капитал, тем тебе легче идти по жизни, по крайней мере, мне – точно. Я начинаю участвовать в каких-то проектах новых, кроме театра, я знаю, кого позвать, кого попросить, кого пригласить, с кем поработать. И это, конечно, совершенно фантастическим образом для меня обернулось.

Татьяна Шеремет. Фото Ив. Толстого.
Татьяна Шеремет. Фото Ив. Толстого.

Иван Толстой: Если отбросить хейтеров, то позвольте обобщающий вопрос, хотя это не слишком корректно. Какая атмосфера среди новых релокантов здесь, какие люди, какие типы вам попадаются, как вы их оцениваете?

Татьяна Шеремет: Из тех, кто приехал сейчас, большинство не собиралось совершать алию до начала полномасштабного вторжения в Украину. И понятно, что это не то же самое, чем когда люди планомерно к этому готовились, хотели и ехали сюда. Это такой частый упрек, что мы сюда ехали не потому, что мы сионисты, а потому, что мы бежали от войны. Но потом люди начинают вспоминать, что в 90-е они бежали от бандитов, до этого они бежали, если была возможность, от антисемитизма. У всех были свои причины всегда, и не всегда они были такие возвышенные, хотя для кого-то это, безусловно, что мы строим еврейское государство.

Те люди, которые приехали сюда, они очень деятельные. Они привыкли к хорошей жизни и они хотят это сохранить. Мы вчера это обсуждали с моим знакомым, он работал долгое время штатным фотографом Русского музея, и мы обсуждали с людьми, которые приехали еще в 90-х, они говорили, что надо учить иврит. Он говорит: "Я учу, конечно, иврит, но мне на иврите предлагают только пойти на завод или в клининг, а на английском я могу продолжать работать как фотограф".

Мне хочется как-то пользу приносить тем, что мне нравится

И я тоже понимаю, как человек, который работает на русском языке, что у меня есть работа в театре, небольшая, но есть, или вот сейчас с русскоязычным благотворительным фондом я начинаю работать, а на иврите мне звонят и говорят: "Какая у вас профессия?" – "Театровед, журналист". И там такое долгое молчание: "М-м-м… Вам, наверное, нужно пойти и переучиться на кого-то. Мы можем вам предложить поработать на переучете товара, например". Я, в принципе, могу, но я уже работала в магазине в 18 лет, когда зарабатывала на машину. Мне уже не очень это интересно, мне хочется как-то пользу приносить тем, что мне нравится. Я еще хоть и молодая, но я понимаю, что я больше пользы приношу, когда занимаюсь тем, что мне нравится. Как у Джека Лондона был рассказ про мальчика, который работал на заводе, он заболел и стал считать, сколько дней, потом минут, потом секунд он проводит за этой монотонной работой. И, когда он выздоровел, он не вернулся на завод, а уехал куда-то в дальние дали на поезде.

Мне кажется, что эта новая алия, она такая. И они готовы менять, они уже на самом деле последние десять лет строили счастливую Россию будущего, как им казалось, и мне тоже казалось, и мы надеялись, что это рано или поздно будет как-то работать. Но на нас на всех, как любит говорить Екатерина Шульман, "уронили бетонную плиту", и это перестало быть возможным в обозримом будущем. Все решили уехать, но при этом сохраниться и сохранить то свое отношение к жизни, которое есть, и привезти его в Израиль. Тут, правда, очень много бизнесов открывают люди, которые только что приехали. Даже они еще Ульпан не закончили, а уже моя хорошая знакомая открыла книжный магазин. И это не значит, что это только русский книжный магазин, в нем есть книжки на иврите, на английском, на украинском языке, она проводит там мероприятия. Она параллельно учит язык, чтобы делать эти мероприятия не только на русском языке, но и на иврите. И это такая характерная черта для тех, кто приехал сейчас – они не хотят сидеть на месте, они хотят быть полезными и делать то, что им нравится.

Но при этом есть люди, которые очень страдают, находясь в Израиле. От некоторых я слышала, как они ненавидят Хайфу, как им здесь сложно, плохо, как они мечтают вернуться назад. Но мы все понимаем, что это невозможно. Даже если война закончится завтра, то мы приедем не в ту Россию, из которой мы уезжали. Это такой процесс долго и вялотекущий и, к сожалению, не сразу же поправимый.

Иван Толстой: А навскидку, по-вашему, какая доля вернулась бы в Россию, если бы произошло, не будем произносить что, но изменилось бы принципиально и кардинально что-то в России? Опыт – травмирующий и отравляющий, или он вдохновляющий настолько, что можно и в Россию вернуться?

Татьяна Шеремет: Каждый, конечно, будет решать за себя, но мне кажется, что большая часть представителей новой алии понимают, что слишком много и долго должно произойти в России для того, чтобы они вернулись. И, скорее, они не вернутся. Очень многие ждут окончания военных действий для того, чтобы хотя бы иметь возможность ездить туда-обратно из тех, кого я знаю. Да, многие думают о том, что, если в Израиле мы не приживемся по каким-то причинам (Израиль не самая простая страна), можно уехать куда-то дальше. Но они сейчас готовы делать что-то для Израиля абсолютно искренне.

Другое дело, что если тебя, когда ты искренне что-то делаешь для Израиля, постоянно бьют по голове и говорят "да ты уедешь на следующий день после окончания военных действий", это не очень, честно говоря, впечатляет. Тогда люди начинают напрягаться и думать, какие у них еще есть варианты просчитанные. В общем и целом, люди хотят центр жизни оставить в Израиле, но иметь возможность ехать в Россию, не опасаясь за свою жизнь и свободу, потому что у многих там остались друзья, пожилые родители и какие-то вещи, которые они любят. Но при этом всем они понимают, что это уже не та страна будет на долгие десятилетия.

Иван Толстой: В таком случае, официант, тыквенное латте, пожалуйста, две порции. Спасибо вам!

Татьяна Шеремет: Спасибо вам!

Иван Толстой: Нашей собеседницей была живущая в Хайфе журналистка Татьяна Шеремет, с ироническим мужеством переносящая свою "тыквенную" славу.

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