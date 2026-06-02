"Мы требуем решительной победы"

Депутаты мобилизовались перед выборами. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий призывает не думать о перемирии, а решительно побеждать в войне. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов тоже считает, что нужно воевать до победного.

1 июня Владимир Путин провел незапланированное совещание, посвященное обстрелу колледжа в Старобельске, и заявил, что в войне с Украиной начинается "новая страница".

Владимир Зеленский уже несколько раз предупреждал о возможном новом ударе России по Украине. Такой удар был нанесен в ночь на 2 июня, в результате чего в Киеве, Днепре и других городах погибли, по последним данным, 18 человек и около 120 пострадали. Отмечены многочисленные разрушения.

При этом, как выяснило агентство Bloomberg, правительство и Центробанк России предупреждают Путина, что затраты на войну становятся неприемлемо высокими для бюджета страны.

Как власть готовится к думским выборам и почему депутаты призывают воевать дальше, несмотря на проблемы внутри страны? Обсуждаем с политологом Иваном Преображенским и спецкором "Медузы" Андреем Перцевым.