"Воюем на стороне добра". Разговор с бойцами легиона "Свобода России"

Легион "Свобода России" – воинское подразделение в рядах ВСУ, состоящее, как утверждается, из российских добровольцев. Своей целью они ставят освобождение оккупированных Россией регионов Украины, а также борьбу с Владимиром Путиным, который, как сказано в манифесте легиона, "уничтожил не только российскую экономику, но и возможность россиян развиваться и иметь право на счастливое будущее". Радио Свобода поговорило с бойцами легиона –​ "Цезарем" и "Тихим".

"Тихий" родился в городе Тольятти Самарской области, всю жизнь проработал строителем. В последнее время часто бывал по работе в Украине. В феврале 2022 года перебрался под Киев на новый объект, но война изменила его планы.

Утром 24 февраля он сидел на кухне и пил кофе. "Сначала я просто не поверил. Только после третьей прилетевшей ракеты я понял, что всё-таки началось. Собрал семью, спрятались в подвале, где и сидели", – добавил боец.

Я на России поставил крест

В начале лета он подал заявку в легион. Потом прошёл ряд проверок, двухмесячную подготовку и отправился на фронт. "Почему у меня такой позывной? Как вы успели заметить, я не любитель поговорить, – рассмеялся он , – да и делаю всё по-тихому".

"Тихий" рассказал, что в Россию возвращаться не планирует и сражается исключительно за освобождение Украины: "На этом всё. Я на России поставил крест. Я не хочу о них ничего знать после того, что они натворили под Киевом и в других украинских городах".

"Цезарю" 50 лет. Родом из Санкт-Петербурга. По образованию педагог, всю жизнь работал тренером. Он присоединился к легиону в начале лета:

– Перед войной я как-то выпал из политической жизни, потому что понимал, что моя страна безнадёжно больна. 24 февраля – это был шок. Мои дети в слезах смотрели на меня и спрашивали: "Папа, как так? Как Россия могла напасть на Украину? Что делать?" Я сказал им не волноваться, потому что Украина всё равно победит. На второй день вторжения мне стало понятно, что всё было сделано очень бездарно и потому быстро закончится. С оперативной точки зрения это дурдом. Механизированный блицкриг, который привёл к разгрому сил вторжения.

Механизированный блицкриг, который привёл к разгрому сил вторжения

В стороне оставаться я не мог. Я пытался записаться в иностранный легион (создан Украиной в начале российского вторжения для граждан иностранных государств, желающих воевать на украинской стороне – РС), но тогда россиян в него не брали. Потом появился легион "Свобода России", я подал туда заявку, прошёл соответствующие процедуры и оказался здесь. По своим убеждениям я националист из правого края политической борьбы. Я уже давно понял, что легальная смена власти в России невозможна, потому что вся власть находится в руках кремлёвской диктатуры. Я считал и считаю, что смена власти в России возможна только в результате вооружённого восстания. Собственно, к этому я всю жизнь и готовился, а сейчас принимаю участие. Мы воюем на стороне добра – на стороне Украины. После победы Украины вопрос смены власти в России встанет особенно остро.

– Издание "Агентство" утверждает, что вы были членом "Русского имперского движения" (РИД), которое в США, например, объявлено террористической организацией. Чем вы там занимались? В чём заключается идея этой организации?

– "Русское имперское движение" - это организация правого монархического толка. Она провозглашает традиционные ценности и восстановление монархии в России. Участники организации с 2014 года воевали в Донбассе на стороне России. Я покинул организацию чуть раньше этих событий, но воевать в Донбассе на стороне России – у меня такой мысли никогда не возникало. Я скорее думал о том, чтобы сражаться на стороне Украины.

Понимаете, правые в России – это скорее субкультура. Это достаточно неадекватная публика, которая считает, что если они где-то избили узбека, то они способствуют возрождению России. Это не так, это всё глупости. Все эти организации чаще всего являются проектами ФСБ, ею же они и курируются. Ничего хорошего из этого выйти не может.

– Издание The New York Times пришло к выводу, что за рассылкой писем со взрывчаткой в испанские государственные учреждения может стоять РИД. Действительно ли они обладают такими внушительными связями по всей Европе?

– Надо понимать, что любые радикальные – правые или левые – организации в Европе находятся на крючке у Кремля. Их подкармливают и в нужный момент подталкивают. Недавний пример – сожжение Корана в Швеции. Этот акт требует минимальных усилий, но имеет сильный эффект: Турция после этого начала блокировать вступление Швеции в НАТО, – говорит он.

На вопрос о численности легиона бойцы ответили так: "Мы вошли в состав второго батальона, а сейчас формируются уже третий и четвёртый. Точное количество мы не можем знать, потому что мы распылены по всей линии фронта: мы представляем не только военную, но и политическую угрозу России". ​Что за люди воюют в рядах легиона? "Цезарь" продолжает:

– Абсолютно разные. У всех разные судьбы, но нас объединяет цель – отстоять Украину и потом вернуться в Россию с оружием в руках. Россия себя уже дискредитировала, и никакой нормальной смены власти там не будет – они вцепились в неё и готовы положить миллионы людей, лишь бы удержаться. С этими мерзавцами можно разобраться только с помощью силы.

– В июне 2022 года появилась информация о том, что бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев вступил в легион. Где он сейчас?

– Мы с ним не пересекались. Мы в разных подразделениях, никак не можем прокомментировать.

– Но он вообще числится в легионе?

Если они с Бахмутом не могут справиться, то что будет там?

– Мы не можем это прокомментировать, мы отвечаем только за своё подразделение и своих товарищей по оружию.

"Цезарь" и "Тихий" – миномётчики. Сейчас они находятся на Бахмутском направлении. "Цезарь" рассказывает о сегодняшней ситуации в районе Бахмута:

– Украинская армия навязала противнику бой на выгодных для себя условиях. В то же время политическое руководство России навязало российской армии бой на невыгодных для неё условиях. Бахмут, с точки зрения стратегии, ничего не даёт россиянам. Им просто надо продемонстрировать какую-то победу. Они полгода перемалывают свои части, тратят сотни и тысячи вагонов с боеприпасами. Бабы, конечно, ещё нарожают, но вот со снарядами у них уже напряжёнка. Изнашиваются артиллерийские стволы, сгорает техника в бою. Ради чего? В Донецкой области таких городов ещё штук 15. Посмотрите на агломерацию Славянск - Краматорск. Если они с Бахмутом не могут справиться, то что будет там?

Поймите, что Путин не знает, как выбраться из этой войны. У него есть политическая цель – захватить Донецкую область и объявить это целью войны. Мы очень сомневаемся в его способности освободить всю Донецкую область – мы ещё за Бахмут подерёмся, попьём вражеской крови. Мы будем сражаться до победы, она не будет быстрой и лёгкой. Но мы обязательно победим!"

– А местное население что рассказывает? Как они к вам относятся?

– Многие сторонники свободной Украины покинули Бахмут – те, кто помоложе, пободрее. Осталось много стариков – у них в голове ещё Советский Союз. Ждуны "русского мира" здесь тоже есть. Есть и маргиналы – наркоманы, алкоголики. Есть люди, которые сотрудничают со спецслужбами РФ. В то же время здесь много людей, которые нас поддерживают. Это очень приятно, когда люди кричат тебе "Слава Украине". Ты понимаешь, что ты не зря стоишь на этой земле, – говорит "Цезарь".

"Тихий" предположил, что люди просто устали от войны. "Люди постоянно в поисках воды, еды, тепла, поэтому кажется, что они все на нас озлобленные. Они могут быть озлоблены не на нас, а на ситуацию, в которой они оказались", – добавил он.

По словам бойцов, как такового распорядка дня у них нет: задания бывают днём, вечером, ночью и ранним утром. Они рассказали, что очень много времени у них отнимают бытовые процессы. "Никто за тебя не нарубит дрова, не обустроит ночлег, не почистит миномёт и твоё личное оружие. Иногда приходится в буквальном смысле дорабатывать то оружие, которое нам дают союзники, а дорабатывать зачастую напильником. Это всё отнимает время", –сказал "Цезарь", а "Тихий" в ответ одобрительно кивнул.

Железо сильнее мяса

– Как мобилизация повлияла на ход боевых действий? Мы видели прорыв ВСУ на Харьковском направлении, деоккупацию всей области. Сейчас же наступление ВСУ продвигается довольно медленно, а российские войска, как утверждают военные эксперты, имеют успехи на некоторых направлениях.

– Конечно, мобилизация повлияла на эти процессы, но роль играет ещё и недостаток вооружения у ВСУ. Если бы мы сейчас получили те самые силы и средства, которые запрашивал генерал Валерий Залужный, то вопроса разгрома орды не бы стояло сегодня в принципе. Железо сильнее мяса. Вы видите, что HIMARS животворящий делает: 20 - 30 машин переломили ход войны, и этих машин у Запада ещё сотни. Танков у них тысячи, а про авиацию я вообще молчу. Если бы у Украины была хотя бы малая часть этого оружия, мы бы уже с "Тихим" отмечали нашу победу где-то на пляже в Крыму.

К сожалению, Запад прагматичен и очень долго раскачивается. Здесь люди гибнут тысячами, а там люди думают, в какой ресторан им сходить, какой спектакль посмотреть. Мельчает цивилизация. Если бы Путин знал, что ему сразу переломают хребет, то ни нападения на Грузию, ни нападения на Украину не было бы, – говорит "Цезарь".

В разговор включился "Тихий":

– Мы прочувствовали мобилизацию: можно просто стрелять, не целясь, и ты обязательно в кого-то да попадёшь. Раньше мы гонялись за ними, чтобы выловить российские группы, а сейчас их очень много - в каждой посадке.

– Да, это позволяет им немного продвигаться, но ценой огромных потерь - это видно по статистике Генштаба ВСУ, – добавил "Цезарь". - Жаль, конечно, этих бедолаг. Я бы хотел вновь к ним (россиянам) обратиться: в Украине у вас врагов нет. Нет врагов в Париже, в Нью-Йорке. Все ваши враги сидят в Кремле.

–"Цезарь", вы сказали о силовом переходе власти в России, каким способом вы собираетесь его осуществить? При каких обстоятельствах это возможно?

– История очень часто повторяется: вспомните русско-японскую войну - это первая революция в России, Первую мировую войну - это Февральская и Октябрьская революции. Путин всё это время строил дегенеративное государство, а своим нападением на Украину он пытался решить внутренние проблемы. Маленькая победоносная война, СССР 2.0, популярность будет расти, народ будет доволен, потому что имперские амбиции россиян ещё не угасли - так должно было быть, а по факту Путин получит тяжелейшее военное поражение. Элиты и народ будут считать, что виноват именно он.

Государство уже потеряло монополию на насилие – посмотрите на Пригожина и Кадырова. Появились губернаторы с добровольческими батальонами. В один прекрасный момент президент Татарстана может просто сказать: "Ребята, зачем мне ваши проблемы? У меня есть нефть, газ и четыре батальона, давайте как-то без меня" (26 января было принято решение о переименовании должности президента Татарстана – РС).

После "могилизации" Путин резко поднял ставку: раньше воевали зелёные человечки, а условный Вася из Саратова сидел с пивом у телевизора. Сейчас Васе надо подняться, залезть в холодный окоп под Бахмутом, а там ему на голову прилетит наша с "Тихим" мина. Тут у Васи настроения могут поменяться. Если Вася хорошенько подумает, то может и к нам присоединится, и мы вместе пойдём на Москву. Вася, давай-ка хорошенько подумай!

У наших сограждан "совок" из головы никуда не ушёл

– Вы сказали, что у многих россиян не утихли имперские амбиции, но вы сами были членом "Русского имперского движения". При этом в 2014 году вы не поддержали, казалось бы, войну за "возрождение империи". Как всё это сочетается?

– У России есть много внутренних проблем. У России уже была одна трагедия – 1917 год. В 1991 году, к сожалению, нам не удалось встать на нормальный путь, потому что декоммунизации не произошло: Ельцин – бывший коммунист, вся Путинская верхушка тоже. Вспомните: 1993 год – расстрел Белого дома, разгон демонстрации, дальше две кровавые бойни в Чечне, потом теракты, взрывы домов. Ничего не получилось. Никто не пытался снести коммунистическую диктатуру под ноль. Люди были политически необразованные, безграмотные, забитые. У наших сограждан "совок" из головы никуда не ушёл. Они не хотят трудиться, думать, украшать мир вокруг себя.

Что такое российская глубинка? Это грязь, разруха, безнадёга, пьянство. Надо этим заниматься, а не расширять свою тюрьму, захватывая Грузию, Украину, Балтию и Беларусь. Вот такой я русский националист. Я считаю, что надо заниматься жизнью в своём доме. Не надо никого захватывать. Если ты будешь очень хорошо жить, то другие к тебе сами попросятся.

Главной ошибкой в российской истории была революция 1917 года, когда большевики убили царя. В самом социализме ничего плохого и нет, но посмотрите, кто пришёл к власти. Посмотрите на другие монархические империи – Британию, Бельгию, Японию –нигде не было насильственной смены власти, просто общество само дозрело до того, что держать все их территории стало бессмысленно. То же самое бы могло произойти и с Российской империи. Без крови. Все, кто хотел, могли бы обрести самостоятельность. Нет никакого смысла удерживать силой тех, кто не хочет быть с тобой. Нет никакого смысла уничтожать чужую культуру, чужой язык, а ведь всё это было при царской России, при Советском союзе и сейчас продолжается при Путине. Геноцид многих народов России всё ещё продолжается. Когда какие-то люди, например, приходят на земли хантов или манси, где люди живут коренными промыслами: пасут оленей, что-то собирают. Эти люди сверлят дырки в земле, качают оттуда нефть, выбрасывают там же отходы, пугают оленей, плюют на местное население – это разве не геноцид?

Задача правителя – делать свой народ лучше и светлее, а не делать из людей дегенератов, как это сделал Путин. Смотрите, в кого россияне превратились за 20 лет – это же ужас. Когда они ракетой попадают в очередной раз в дом с женщинами и детьми, они же радуются! В проблемах России я не виню рептилоидов, жидомасонов, Обаму и Байдена. Все проблемы в России – от собственного населения и правителей, которых население продолжает терпеть.

– А готовы ли россияне к силовому сценарию?

Кремлёвские нувориши не имеют права управлять народом - они давно себя дискредитировали

– Население никогда не будет готово. В гражданской войне в России принимал участие один процент всего населения. Что такое один процент сегодня? Это полтора миллиона человек. Этого хватит, чтобы разобраться со всеми преступниками. Тут вопрос не в количестве, а в мотивации, подготовке и ресурсах.

Ко всему надо прийти. Люди должны дозреть. Они должны увидеть зрелую идею. Нельзя просто сказать: "Путинская Россия плохая", людям надо дать картину другого будущего. Когда люди увидят, что есть картина будущего, есть люди, готовые за него бороться, вот тогда достаточно большое количество адекватных людей пойдёт за ними. Мы сейчас формируем такую субъектность. Мы готовы взять на себя ответственность за свою страну. Кремлёвские нувориши не имеют права управлять народом – они давно себя дискредитировали.

В конце интервью по ту сторону экрана остался только "Цезарь".

– Боитесь ли вы смерти?

– Я христианин. Я понимаю, что я проживаю здесь только отрезок своей жизни, дальше я буду отвечать за содеянное. Бог с меня спросит, если я видел смерть невинных и не остановил это. Я воюю на стороне добра, и буду защищать Украину до последнего. Если я к концу этой войны останусь жив, то я тем или иным способом попаду в Россию и буду дальше сражаться за свободу.