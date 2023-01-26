"Сделано для людей". Чем "Леопарды" лучше российских танков

Могут ли поставки западных танков стать "палочкой-выручалочкой" для украинской армии? В чем их преимущества перед советскими и российскими танками, а в чем недостатки? Как и для чего они будут использоваться? Какие вызовы для ВСУ несет этот жест поддержки со стороны Запада, и как скоро мы сможем увидеть "Леопарды" и "Абрамсы" на поле боя?



Украина ликует: после месяцев нерешительности канцлера ФРГ Олафа Шольца США смогли "разблокировать" поставку немецких танков "Леопард-2" Украине, пообещав предоставить Киеву 31 танк М1 "Абрамс". В ответ Германия отправит в Украину 14 танков "Леопард" одной из самых современных модификаций, а также разрешит поставки "Леопардов" украинской армии другими странами. В общей сложности, по подсчетам СМИ и экспертов, ВСУ могут пополниться примерно 100 новыми танками, включая роту "Челленджеров-2", обещанных Великобританией. Франция в это же время раздумывает об отправке в Украину своих танков "Леклерк".

100 танков – много это или мало? Министр обороны Украины Алексей Резников в конце декабря говорил, что только для одной наступательной операции ВСУ необходимо как минимум 300 танков. Достоверно неизвестно, сколько танков осталось у Украины на данный момент, включая захваченные российские. Так или иначе, цифра в 100 машин немного меркнет на фоне данных о потерях сторон, подтвержденных визуальными свидетельствами: по данным ведущего такой подсчет проекта Oryx, с начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 449 танков, Россия – 1646.



В 2022 году поставки современных ракетных систем залпового огня HIMARS изрядно облегчили Украине задачу по деоккупации Херсона и Харьковской области – у России в данный момент нет аналогичных высокомобильных и точных вооружений, готовых к использованию. С танками ситуация немного иная: "Леопарды" и "Абрамсы" по многим параметрам лишь незначительно превосходят современные российские Т-90М, а в чем-то им и уступают.

Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), внимательно следящие за развитием событий в Украине с самого начала российского вторжения, по просьбе Радио Свобода постарались ответить на самые основные вопросы о западных танках, которые получит Украина.

С какими российскими танками уместнее всего сравнивать "Леопарды"?

"Сравнивать между собой танки – дело неблагодарное, но к "Леопардам-2А6" ближе всего, наверное, Т-90М, самый последний, новый российский танк. К "Леопардам- 2А4" ближе ранние модификации Т-90 или Т-80У. И тот, и другой – танки 1980-х годов, но между СССР и западными странами уже тогда был достаточно заметный технологический разрыв".

В чем основные преимущества "Леопардов" перед близкими по характеристикам советскими и российскими танками?

"В первую очередь – в средствах автоматизации и управления. Система управления огнем (СУО) – это только малая часть. Информационно-управляющая система танка – это вся автоматика. Например, у российских танков, не важно каких модификаций, для управления используются рычаги. Есть даже выражение "сидеть за рычагами". У "Леопарда" – штурвал, то есть, образно говоря, руль. У большинства российских танков нет "защиты от дурака": когда вы одновременно потянете на себя два рычага, ваш двигатель выйдет из строя, вы "словите клин". В "Леопарде" эта система автоматизирована полностью, такой ситуации не может быть в принципе. "Защита от дурака" вроде бы есть только на Т-90 и на последних модификациях Т-72 и Т-80БВМ.

Для эксплуатации российских и советских моделей вам нужно очень многое делать вручную. Даже запуск танка – это нажатие условных четырех рубильников и какие-то дополнительные действия. Приведение орудия из походного в боевое положение – это тоже нажатие многого количества кнопок в правильной последовательности, что усложняет весь процесс. В "Леопарде" максимальная автоматизация, и его модернизации постоянно идут в сторону автоматизации процессов, переноса этих механических кнопок в автоматику, чтобы снизить процент ошибок и нагрузку – потому что в стрессовых ситуациях вы можете просто забыть или спутать последовательность, а любая проблема может грозить уничтожением машины в боевых условиях. Это и хорошо, и плохо, потому что ремонтопригодность электрооборудования напрямую зависит от простоты его компоновки. Когда у вас на каждом тумблере свой предохранитель, вы можете его поменять. Когда у вас автоматизированная единая система безопасности, ее ремонтировать сложнее, может потребоваться замена системы целиком.

В целом при разработке западных танков уже десятилетиями много внимания уделяется именно эргономике. Это такие, казалось бы, мелочи, как расположение прицелов, чтобы было удобно к ним подносить голову, не приходилось гнуть шею или спину, чтобы кресла были комфортные, и так далее. Как говорят украинские танкисты и мотострелки, западная бронетехника "сделана для людей". В "Леопардах" есть даже ступенька над креслом механика-водителя: когда ты залезаешь в танк, прыгаешь в люк, ты грязными ногами встаешь на нее, а не на кресло, на которое ты потом сядешь. Для советских машин это что-то из разряда невозможного. Тут можно провести аналогию между недорогими иномарками и советскими машинами 1980-х годов: "Девятка" и какой-нибудь "Фольксваген Гольф" внешне и по характеристикам были похожи, но иномарки были гораздо более продуманными".

Точность и дальность стрельбы

"Точноcть стрельбы зависит от правильного приведения оружия к нормальному бою, от пристрелки. И от качества экипажа. Она зависит от того, как танк обслуживался перед тем, как он начал стрелять, насколько у него изношен ствол, меняли ствол или не меняли, пристреливали ли орудие. Большинством российских подразделений пристрелка просто не проводится. Это было главной проблемой еще в мирное время: танки мало того, что не пристреляны, их никто не умеет пристреливать.

Большинством российских подразделений пристрелка просто не проводится

Точность также зависит от совокупности системы управления огнем и умения экипажа пользоваться этой системой. Научиться этому сразу в реальных боевых условиях затруднительно. Важна и роль автоматики, роль оптических средств. Точность будет варьироваться от времени суток: тепловизионная система "Леопарда" будет работать ночью, а у многих советских танков ее просто нет или она неисправна. Качество дальномеров: на тех же Т-72 дальномеры довольно низкого качества, они не захватывают цели через мелкую растительность, через листья и так далее. Общее качество системы управления огнем у западных танков лучше, потому что это системы более нового поколения. При этом пушки у западных и советских танков сравнимые, здесь они почти наравне.

В этой войне почти нет прямых танковых боев. За всю историю войны найдете максимум десять видео, где танки воюют с танками. Вероятность того, что условный "Леопард" войдет в прямой огневой контакт с каким-нибудь российским танком, невелика – а если это и произойдет, то, вероятнее всего, в таких условиях, в которых один танк поражает другой по определению: например, ты внезапно выскочил из-за угла городской застройки или из засады, противник стоит к тебе бортом, не ожидая этого, и тогда характеристики пушек уже не будут влиять на исход этой дуэли так, как мастерство экипажа.

Основное назначение танков в этой войне – поддержка пехоты. Уничтожение огневых точек противника, прорыв обороны, укреплений, уничтожение пулеметных и минометных гнезд, позиций операторов противотанковых управляемых ракет и гранатометчиков, уничтожение бронированной техники или не бронированной, если она подставилась. Уничтожение живой силы, если это пехота, которая наступает по полю, - тоже. Цели танков в современной войне не сильно отличаются от целей пехоты. Они поддерживают и дополняют друг друга".

Габариты

"В боевом применении танков важным аспектом являются габариты. Вся советская танковая доктрина строилась на максимально низком силуэте машин. Это отчасти объясняет и плохую эргономику – неудобство нахождения внутри советских образцов танков. Они тесные, зато чем меньше танк, тем сложнее в него попасть. "Леопард-2” – довольно высокий танк. В нем очень просторно, но это и его слабое место. Это касается не только "Леопардов", а всего европейского и американского танкостроения в целом. Как мы уже говорили, танковые бои – это сейчас редкость, в жизни с танками обычно борются противотанковыми ракетными комплексами, и для оператора ПТРК, конечно, проще обнаружить и попасть в более крупную цель. Чем выше ваш габарит, тем быстрее вас обнаружат, а если ваш танк обнаружили, скорее всего, его подобьют, если расчет ПТУРа находится на необходимой дальности и у него есть возможность по вам выстрелить.

Справиться с этим призвана правильная тактическая работа экипажа. Западные танки, и "Леопарды" не исключение, защищены от ударов советских и российских ПТУРов "в лоб", в секторе 20-30 градусов. Это очень узкий сектор. Выстрел под углом 45 градусов от оси танка уже представляет большой риск, не говоря об ударе прямо в борт. Невозможно хорошо защитить танк со всех сторон. Можно хорошо защитить танк только в узком секторе, и хорошо обученные танкисты должны постоянно стараться "подставлять" свой танк под возможный огонь противника именно передней частью".

Броня

"Не стоит рассматривать бронирование в современной войне как очень важный показатель. Большинство танков, уничтоженных в ходе этой войны, поражаются ПТУРами, а ПТУРам, не считая узкого сектора лобового бронирования, все равно, какая у танка броня. Какое-то превосходство по броне у "Леопардов" существует, но не очень значительное. Если "Леопарды-2А4" сравнивать с Т-80У или с Т-90А, а "Леопарды-2А6" сравнивать с Т-90М. У Т-90 и у Т-80 та же самая проблема: у них точно такой же сектор спереди, в котором они защищены, а во всех остальных секторах этой защиты нет".

Экипаж: четыре человека против трех

"Это проблема в вакууме, потому что четвертый человек – это заряжающий, и на нем минимальная функция. Да, он должен иметь возможность подменять других членов экипажа, поэтому его тоже надо готовить, но это не какая-то принципиальная разница. Просто нужно подготовить чуть больше танкистов. Зато у большего экипажа есть преимущество, когда вам нужно обслуживать танк.

Когда шведы разрабатывали прототипы своих танков Strv 103, они хотели сделать экипаж вообще из двух человек, но провели исследования и выяснили, что это неправильно – даже не с точки зрения обслуживания, а с точки зрения психологического воздействия. Чем меньше экипаж, тем больше на него психологическая нагрузка. Во внештатных ситуациях, в условиях боя может произойти всякое. Большой экипаж – это не всегда проблема, но иногда и преимущество.

Сделать советские танки такими маленькими и низкими позволила автоматика заряжания. Им не нужен заряжающий, он исчез из экипажа, не нужно и место для него. При этом, в том числе из-за расположения снарядов внутри танка, с автоматической системой заряжания советские и российские танки больше подвержены подрыву боекомплекта. Если у вас в башне много места, вероятность того, что у вас произойдет детонация боекомплекта меньше. В советских и российских танках снаряды распределены вообще везде, даже у механика-водителя есть парочка. Чем меньше танк, тем больше вероятность попасть по БК.

Есть и другие причины: у советских танков Т-64, Т-72, Т-80 метательный заряд не закрыт со всех сторон металлической гильзой, как у танков НАТО или Т-62, и такому заряду гораздо легче загореться в случае попадания каких-то мелких осколков, искр и так далее. У "Абрамсов" есть места с вышибными панелями, где можно класть боезапас, а есть места, где этих панелей нет, и тогда при поражении боекомплекта у них точно так же отлетают башни на много метров вверх. В советских танках есть место для снарядов в автомате заряжания, а есть место для снарядов в боевом отделении. Если снаряды только в автомате заряжания, то шансов, что взорвется весь боекомплект, меньше. Мы уже видели сообщения с фронта, что обе стороны начали использовать такую тактику: они выезжают в зону, где их могут подбить, с минимальным боезапасом, только с теми снарядами, которые лежат в автомате заряжания.



В принципе, если танк загорелся и его быстро не потушили, он безвозвратно потерян в любом случае. Отрывы башен, которые мы видим во время этой войны, зачастую происходят после трех-пятиминутного пожара, за время которого, если экипаж жив, он может вылезти из танка и сбежать. А если он тяжело ранен и не может вылезти из танка, то он так и так угорит, будет там подрыв боезапаса или нет".

Работа вышибных панелей на танке "Абрамс-М1":

Снаряды

Снаряды калибра 120 мм, которые используются в "Леопардах", распространены по всей Европе, но нас интересует, насколько они распространены в Украине – а там они не распространены никак. Соответственно, снарядный голод может образоваться при любой проблеме логистики. Вам нужно специально для этих танков подвозить боеприпасы, выстраивать отдельную логистику специально под "Леопарды", и это проблема. В Европе же проблем со 120-миллиметровыми снарядами нет: есть большие запасы и огромный выбор, этих снарядов там десятки типов, они стоят на вооружении в очень многих странах и взаимозаменяемы. Да, есть нюансы: вы не можете бронебойно-подкалиберным снарядом заменить осколочно-фугасный, но осколочно-кумулятивным заменить осколочно-фугасный в определенных пределах можно. Проблемы могут возникнуть в том, чтобы доставить эти снаряды до линии боевого соприкосновения, где эти танки будут применены. На практике подавляющее большинство снарядов, используемых танками в современной войне – осколочно-фугасные. Кумулятивные и бронебойные снаряды нужны при редких танковых боях, чтобы пробивать броню танков противника".

Боевой опыт "Леопардов"

"Леопарды" применялись в Афганистане, без потерь. Там им пришлось в основном сталкиваться с самодельными взрывными устройствами, потому что у талибов почти не было противотанковых средств. В Сирии "Леопардам" турецкой армии пришлось столкнуться с курдскими ПТРК, и курды эти достаточно старые ПТРК с успехом применяли и вывели из строя, например, в декабре 2016 года, три танка, а в феврале 2018 года уничтожили "Леопард-2А4". Все эти попадания были, естественно, не в лобовой сектор, и в этих условиях "Леопардам" очень даже хорошо отрывало башни".

Поражение "Леопарда-2" из ПТРК в Сирии:

Распутица и мобильность

"Применение "Леопардов" в Украине будет первым в условиях климата средней полосы. "Леопардам" предстоит узнать, что такое распутица, а нам остается лишь наблюдать, насколько хорошо они с ней справятся. В принципе, это гусеничная техника, а для гусеничной техники распутица не является большой проблемой. Если украинское контрнаступление планируется примерно на апрель, то как минимум в Запорожье и в Херсонской области уже будет довольно сухо. В Донбассе еще может быть распутица или даже минусовые температуры, но и это не условная Сибирь.

В принципе, вся гусеничная техника за редкими исключениями, и советская, и западная, имеет более-менее сравнимые характеристики в плане поведения на распутице. В распутице и танки, и БМП ведут себя относительно хорошо. Распутица может быть большей проблемой, например, для грузовиков, которым придется эти "Леопарды" снабжать теми же 120-миллиметровыми снарядами. Если 125-миллиметровые снаряды для советских танков можно быстро "позаимствовать" у какого-то соседнего подразделения, иногда захватить у противника, то со 120-миллиметровыми снарядами так сделать не получится. Кроме того, более тяжелые машины в среднем потребляют больше топлива, его тоже нужно подвозить колесной техникой. Для распутицы важно давление, распределенное на каждую гусеницу – чем шире гусеница, тем лучше проходимость.

Основная проблема с мобильностью для этих танков – это не распутица, а преодоление мостов. "Абрамсы" тяжелее "Леопардов", а "Челленджеры" тяжелее "Абрамсов". Наконец, чем больше масса танка, тем меньше средств, которыми его можно вытянуть и эвакуировать. Советский танк можно попытаться "дернуть" почти чем угодно. Германия уже поставила Украине ремонтно-эвакуационные машины "Бергепанцер-2", которые как раз предназначены для того, чтобы вытягивать танки из грязи, и если они уже вошли в какие-то соединения ВСУ, их, видимо, придется оттуда изъять, чтобы укомплектовать новую бригаду, оснащенную более тяжелыми западными танками.

В СССР строили мосты, выдерживающие проезд танка массой до 50 тонн

С "Абрамсами" дело обстоит хуже. Они еще менее приспособлены для проезда мостов: не только потому, что мосты в советское время строились с расчетом на советские танки, просто строить мост, который выдержит 60 тонн, дороже и сложнее, чем строить мост, который выдержит 50 тонн. Советский Союз планировал, что ему нужно будет перемещать технику массой до 50 тонн, поэтому он строил мосты, которые выдерживают проезд танка до 50 тонн. На танке в 60 тонн, а тем более 70, никто по этим мостам ездить не планировал. "Абрамс" – очень тяжёлый танк, а чем тяжелее танк, тем больше с ним проблем".

Топливо и ремонт

"Почти все западные и почти все отечественные танковые моторы за очень редким исключением являются многотопливными, они все могут потреблять и бензин, и керосин, и дизельное топливо, будет различаться только мощность, которую выдает двигатель, и расход. Это танки периода конца Холодной войны, они все многотопливные – такие были требования в то время. Можно лишь предположить, что западная техника более прихотлива к качеству топлива, и что ресурс работы ее двигателей на плохом топливе меньше.

Гораздо больше будет различий в используемых маслах и охлаждающих жидкостях. Все западные танки требуют абсолютно другие марки масел, и моторных, и трансмиссионных. Эти масла – дополнительная головная боль для тех, кто будет обеспечивать тыл, кто будет снабжать эти танки, чтобы в них ничего не ломалось, потому что, если вы зальете в них не то масло, то какая-то дорогостоящая система может выйти из строя.

Сложность ремонта "Леопардов" или "Абрамсов" зависит от типа повреждения или неисправности. Что-то можно отремонтировать на месте, прямо на поле боя. Что-то можно отремонтировать на импровизированной рембазе, когда нужна лишь кран-балка, чтобы поднять какую-то тяжелую деталь. В третьем случае танки придется возить на ремонт в ту же Польшу.

Силовая установка "Абрамсов" считается более "прожорливой" из-за газовой турбины. Логистически проще снабжать танк, который потребляет меньше топлива. Когда США использовали эти танки в Ираке, они замучились их ремонтировать и снабжать запчастями, и недавно они высказывали опасения, что украинский тыл может этого не выдержать. Надо понимать, что логистическая нагрузка суммируется, то есть вы можете изъять ресурсы с ремонтирования трех танков Т-72 и вместо этого за то же время и на тех же мощностях, условно, отремонтировать один танк "Леопард" и один танк "Абрамс". Значит, три танка Т-72 придется куда-то везти, чтобы отремонтировать их там. С другой стороны, во многой западной технике есть продуманные механизмы купирования этой проблемы, например, облегченный агрегатный ремонт. Что у Т-80, что у "Абрамса" можно достаточно легко заменить мотор с трансмиссией целиком на другой работающий, если он есть, в то время как, например, у Т-72 замена мотора или, тем более, замена трансмиссии – это большая сложность. Есть даже мнение, что в войсковых частях, у которых на вооружении стоят Т-72, мехводы больше знают и больше работают, потому что вам нужно везде подлезть, вам нужно постоянно ремонтировать что-то. А "восьмидесятчики" – ленивые танкисты, они просто меняют агрегат целиком.

Тактика использования

"Западные танки не получится распределить по всей линии фронта, они должны работать в составе одного общего подразделения. "Размазать" их по большому участку фронта не выйдет по логистическим соображениям. Вы просто не сможете их снабжать: и снарядами, и маслами, и запчастями. Это можно делать, только если свести их в одном соединении, в один ударный "кулак". Если условные Т-72 вы можете распределять по частям, и любая часть, в которой есть Т-72, может их обслуживать, то с "Леопардами" так не выйдет".

Другие западные танки

"Из других танков, которые могут быть поставлены Украине, можно выделить британский "Челленджер" – из-за его безумной массы. У этого танка несколько недостатков. Во-первых, у него снаряд не взаимозаменяем со снарядами для "Леопардов" и "Абрамсов", то есть для них придется строить отдельную логистическую цепочку. Кроме того, у "Челленджеров" слишком слабый двигатель для такой массы, по энерговооруженности он хуже, чем Т-72. Нельзя исключать, что украинцы просто не станут ставить их на фронт, поставят их на какое-то неопасное направление, где они будут использоваться как статичные огневые точки, а с этого направления снимут какие-то танки Т-64, Т-72 или Т-80 и направят на линию соприкосновения. С практической точки зрения танк, который весит 70 тонн, это мучение. Теоретически Украина может поступить так же и с "Абрамсами".

Что касается французских "Леклерков", то это очень хороший, современный танк. У него есть автомат заряжания. Он получил танковую информационно-управляющую систему (ТИУС) с самого начала, тогда как "Леопарды" и "Челенджеры" – лишь в процессе модернизации. В остальном "Леклерки" не сильно отличаются от других западных танков".

Обучение и слаживание. Когда мы увидим «Леопарды» на поле боя?

"Когда говорят, что "Леопарды" появятся в бою чуть ли не завтра, это нереалистично. Для того, чтобы обучить каждого члена экипажа хорошо выполнять свою работу, нужно минимум три месяца. В российских учебках, например, обучение длится полгода, но в эти полгода входит не только обучение навыкам управления танком, но и обычные армейские рутинные вещи. Если мы выкинем все ненужное и оставим только техническую часть, то сократим срок обучения примерно вдвое.

Упускать слаживание в составе малых подразделений – недопустимо

Программа обучения состоит из нескольких этапов. Первый этап – это личная подготовка, когда человека учат делать то, что он должен делать. Второй этап подготовки – это слаживание экипажей, чтобы экипаж научился взаимодействовать, корректировать свою работу в зависимости от ситуации. Потом идет слаживание взводов, рот, то есть экипаж учится действовать в составе малых подразделений. Дальше идет боевое слаживание, это тактическая подготовка в составе сводных подразделений, у которой, в принципе, есть начало, но нет конца – чем больше вы занимаетесь тактикой, тем лучше вы подготовлены. Если выкинуть этот последний этап и отправить в бой экипажи без тактической подготовки в составе сводных подразделений при определенных условиях еще можно, то упускать слаживание в составе взводов, рот – недопустимо. Тем более нельзя пренебрегать слаживанием экипажей – это минимум-миниморум, который занимает месяца два. Слаживание взводов и рот – еще месяц. Наша минимальная оценка – для того, чтобы подготовить относительно хорошие экипажи, нужно минимум три месяца.

Еще сложнее подготовить техников, это требует создания матчасти, инфраструктуры. Мало просто научить людей и создать какой-то ремонтный батальон для "Леопардов", нужно подготовить инфраструктуру для тех видов ремонта, которые можно делать в Украине. Эту инфраструктуру нужно из страны НАТО перенести в Украину и обустроить.

Бросить "Леопарды" в бой с недостаточно обученными экипажами будет для Украины имиджевым самоубийством. У таких экипажей и танков меньше выживаемость. Чем больше танков уничтожит противник, тем больший имиджевый ущерб вы получите. Это как с "Хаймарсами": до сих пор ни одного подтвержденного случая их уничтожения не было, поэтому россияне и боятся их так сильно. Глядя на применение "Хаймарсов" вооруженными силами Украины, западные страны понимают, что она не только нуждается, но и способна применять поставляемое вооружение аккуратно, правильно и четко. Это можно экстраполировать на "Леопарды": в зависимости от правильности применения этих танков западные союзники Киева будут решать, поставлять ли эти и другие танки дальше. Это сложная и дорогостоящая техника, но если суммировать – "Леопарды" это просто танки, и именно "просто танки" и нужны Украине. Это не какая-то палочка-выручалочка, которая на две головы превосходит советские и российские образцы. У нас в CIT есть поговорка: условные 20 советских танков всегда будут лучше, чем 10 западных в обещаниях".