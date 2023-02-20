"Мы выстоим и победим!" Зеленский открыл Берлинале-2023

Президент США Джо Байден побывал с визитом в Киеве и объявил о новых программах военной помощи Украине – от Соединенных Штатов и их союзников;

Почему маршруты ракет, которыми Россия обстреливает Украину, прокладываются вдоль русел рек;

Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали, можно ли вести диалог с режимом Владимира Путина;

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко;

Угрожает ли американскому доллару крах, если демократы и республиканцы не договорятся о потолке государственного долга;

Документальный фильм "Навальный" получил премию BAFTA;

Война в Украине – одна из главных тем открывшегося в Берлине Международного кинофестиваля.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!