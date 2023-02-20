"Мы выстоим и победим!" Зеленский открыл Берлинале-2023

Президент США Джо Байден побывал с визитом в Киеве и объявил о новых программах военной помощи Украине – от Соединенных Штатов и их союзников;
Почему маршруты ракет, которыми Россия обстреливает Украину, прокладываются вдоль русел рек;
Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали, можно ли вести диалог с режимом Владимира Путина;
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко;
Угрожает ли американскому доллару крах, если демократы и республиканцы не договорятся о потолке государственного долга;
Документальный фильм "Навальный" получил премию BAFTA;
Война в Украине – одна из главных тем открывшегося в Берлине Международного кинофестиваля.
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