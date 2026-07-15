"Мясорубка для детей". Соцсети о "Битве дронов" и привычке к войне

Россиянам, все больше времени проводящим в очередях за бензином и читающим новости об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и танкерам, предложат новое развлечение, тв-шоу "Битва дронов".

Актер и телеведущий Михаил Галустян представил проект президенту России Владимиру Путину, посетившему форум Народного фронта "Все для победы": "Шоу "Битва дронов" – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде". "Пропаганда – чрезвычайно важная вещь", пожелал Галустяну успехов Путин.

В соцсетях к Галустяну с его шоу отнеслись без снисхождения.

Алла Мозжухина

Рольку новую дали - вести конкурс,как люди убивают других людей ((((

Kylo Dzi

Галустян анонсировал Путину новое пропагандистское шоу, где он будет ведущим: «Битву дронов». Раньше шуты носили колпаки с бубенцами, теперь — FPV-очки. Так нормализуют войну ради улыбки диктатора. Не смешно.

Даниил Кислов

Миша Галустян, весёлый КВНщик из Сочи, давно уже превратился в функциональный винтик госсистемы. Причем работает он сразу на двух конкретных направлениях: легитимизации ксенофобии и обслуживании ВПК.

Во-первых, Равшан и Джамшут годами дегуманизировали мигрантов из Таджикистана и вообще из всей мой любимой Центральной Азии. Образ глупого, бесправного гастарбайтера стал нормой для шуток, приучив российскую аудиторию смотреть на приезжих сверху вниз. Этот «смешной» шовинизм отлично подготовил почву для более жестких форм нетерпимости, сделав их социально приемлемыми.

Во-вторых, образ «своего парня» оказался суперликвидным товаром для Кремля. Галустян вошел в Putin Team, а затем возглавил Главный штаб детско-юношеского движения «Юнармия». То есть медийное лицо, ассоциирующееся с юмором, переключилось на милитаризацию детей и подготовку гитлерюгенда.

Теперь эта сволочь будет раскручивать «Битвы дронов».

Badich

Думал ли я когда смотрел Гадю Петрович в том знаменитом летнем кубке что вот этот смешной ушастый Миша из КВН через N лет станет сукой которая в шутливой форме будет завлекать детей в мясорубку.

жЫтель.рф-77рег

Комик Галустян представил Путину новое телешоу «Битва дронов». Его предполагается снимать "в самых красивых местах нашей Родины". Да-да! Пусть снимают... в небе над Капотней и команду КВН ВСУ Мадьяра пригласить не забудут.

Наташа Киселева

Цинизм уровня каннибализма

Я, честно, три раза скипала это видео, потому что была уверена, что это AI. «Битва дронов»? Really? Я понимаю, что мефедрон безлимитный, но наглеть-то зачем? Это уже цинизм уровня какого-то каннибализма.

В шоу (шоу, блин) «Битва дронов» на ТНТ будут соревноваться участники войны в Украине, ака эсвэоу, студенты, блогеры и звёзды, а снимать всё это собираются, цитирую, «в самых красивых местах нашей страны». Самые красивые места страны – это где сейчас идут массированные атаки дронов и гибнут мирные жители? Вы кому собрались показывать ваше бл...е шоу? Людям, которым реальные дроны и ракеты летят в дома? Так оно у них уже идет.

Битва дронов. Битва, сука, дронов.

Примерно в таких же тонах отзывается и провоенный телеграм-канал "Когда запели пушки".

На пятый год непонятна темп дронов?

Вы еб...ые штоле? У вас народ пачками прямо сейчас в режиме онлайн помирает от этих дронов, причем гражданские, у вас города этими дронами разносятся, а НПЗ горят, что выходит в крупную копеечку незапланированных огромных трат у населения, которые конечно же государство компенсировать не будет. У людей дроны ассоциируются с трагедией, смертью, страхом и ужасом. А они на этом шоу делают, движухи захотелось...

Типа всем на пятый год непонятна тема дронов? Конченные аморалы) Презентуйте эту игрушку в Курской области перед людьми, живущими в общагах.

Канал также предлагает другую идею: Шоу "Вытащи труп". Главная его цель - сплоченность российского общества, чтобы оно научилось в условиях СВО оказывать помощь согражданам, эвакуировать людей и вообще повысит мобильность действий среди гражданского населения. Лучшая реклама для сплочения в кризисный момент!

Антон Стариков

А я один заметил, что презентующий Путину новое шоу "Битва дронов" Галустян подозрительно нарочито похож на Зеленского?) Рост, комплекция, линия бороды, и одежда, очень напоминающая стиль милитари, на который украинский президент полностью перешел с началом войны. Погуглил специально: у него есть даже фото в черной худи с капюшоном...

Такое ощущение, что над дедом просто стебутся по жести. То агитплакат к выборам, стилизованный под фоторобот со стенда "Их разыскивает милиция", нарисуют, то теперь вот это.

У шоу Галустяна, впрочем, может быть вполне практическое применение. Как напоминают "Важные истории", презентация прошла на форуме "Все для Победы!", где Путину также рассказали о программе подготовки операторов БПЛА. "По данным Народного фронта, обучение уже ведется на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России. На этом фоне российские вузы и колледжи с начала года также развернули кампанию по вербовке студентов на войну под предлогом службы в "БПЛА-войсках". Учащихся запугивают отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги".

Издание T-invariant несколько дней назад рассказывало о рекламной кампании "Алабуги" (особой экономической зоны в Татарстане, где производят дроны) по вербовке подростков на войну через кибертурниры, игровые симуляторы и прокси-проект "Сталинские соколы". Там запатентована многопользовательская сетевая игра "Битва Дронов: Украина", цель которой – "знакомство с обстановкой в зоне "специальной военной операции" и развитие тактического и стратегического планирования". Через эту игру участников отбирают в турниры "Сталинских соколов", прокси-проект "Алабуги", который набирает инженеров и пилотов БПЛА.

Общую картину жизни россиян, для которых война внезапно стала куда более заметной, чем раньше, комментирует Владимир Пастухов:

Общество, развязавшее войну, оказалось к этой самой войне не готово

То, что сейчас стали испытывать на себе россияне, - это именно то же самое, с чем украинцы живут ровно четыре года, и это называется «просто война». Ну, справляются же как-то…



Режим Путина переживает не крах на войне, а крах своих странных и несколько экзальтированных представлений о войне как сафари, упакованных в концепт СВО, который неумными и недальновидными действиями кремлевских волшебников насаждался в обществе с первого дня агрессии: мы не воюем и не страдаем, но герои воюют и гибнут за нас.



То есть природа нынешнего кризиса не столько военная, экономическая или логистическая, сколько идеологическая и психологическая. Общество, развязавшее войну (или пассивно согласившееся с меньшинством, пожелавшим ее развязать), оказалось к этой самой войне не готово. Когда оно столкнулось с ней лицом к лицу, оно ее не узнало.



В этой связи сейчас для выживания режима гораздо важнее не то, как он справится с дефицитом бензина, разрушенной логистикой или ростом цен, а то, как он сможет перепрограммировать массовое сознание с алгоритма СВО на алгоритм нормальной войны.



Мы помним, что три года назад с первой попытки рывком ему это не удалось, и вопль «Гойда!» повис над Красной площадью как глас вопиющего в пустыне. Посмотрим, что выйдет на втором подходе к этому политическому снаряду. Может быть то, что не удалось сделать рывком, удастся в толчке.

Дмитрий Некрасов в длинном посте "О стратегических тупиках" – о том, что у России нет в хоть сколько-нибудь близкой перспективе надежд на военную победу, но и ее экономическое положение не ухудшается настолько, чтобы вынудить войну прекратить, – пишет:

Мальчик будет меньше есть, а не то, что папа будет меньше пить...

Это не значит, что жизнь обычных россиян не будет ухудшаться. Уже начала. Но влияние этого ухудшения на войну может быть только опосредованным «отношение россиян к войне возможно ухудшится, а из-за этого Путин возможно пойдет на переговоры»...

Текущий бензиновый кризис – лишь одно из событий этого ряда... Однако даже если интенсивность ударов по НПЗ продолжит возрастать, рынок так или иначе будет балансироваться, частью импортом и снижением качества, частью снижением потребления из-за повышения цен или больших очередей. Любой из этих путей балансировки про потребление и удобство населения, и еще немного про инфляцию, но не про физическую возможность вести войну. Про то, что мальчик будет меньше есть, а не про то, что папа будет меньше пить...

Бензиновый кризис важен как фактор снижения популярности войны среди россиян, и наверное, как фактор получения Украиной дополнительной поддержки запада. Однако обсуждать эти удары в контексте того, что они способны сколько-нибудь серьезно повлиять на экономические возможности Путина продолжать войну - не более чем самообман и wishful thinking...

Еще раз подчеркну при этом, что устойчивость экономики, ее способность вести войну и уровень жизни населения – разные вещи. Устойчивость также не означает развития.

Потерянные доллары или тонны влияют на возможности вести войну прямым образом только если вы в Германии 1944 года, и возможности сокращать другие статьи расходов уже исчерпаны. В ситуации текущей войны возможна лишь длинная цепочка производных: потери тонн ведут к потерям уровня жизни, которые с неизвестным коэффициентом пересчитываются в снижение поддержки войны населением, которое с неизвестным коэффициентом пересчитывается в готовность Путина к уступкам. Чтобы понять эти коэффициенты нужно изучать не миллиарды рублей и миллионы тонн, а результаты социологических опросов или психологический портрет Путина...

И что там у Путина в голове, какой уровень экономических потерь и политических рисков он считает приемлемым - совершенно непонятно. Наверное где-то существует точка, в которой ухудшение качества жизни россиян, или настроения элит могут сломать ситуацию вопреки воле Путина. Однако эта точка сильно зависит от уровня репрессий и пропаганды, а значит снова от психологии одного человека. Очень зыбкий фундамент даже для надежд, не говоря уже про расчеты.