Пиар высокого полета. Что скрывается за брендом "Сталинские соколы"

Российское маркетинговое агентство предложило корреспонденту Радио Свобода разместить в его личном англоязычном аккаунте в соцсети X рекламу связанного с особой экономической зоной "Алабуга" подразделения операторов дронов "Сталинские соколы" – потому что его "выдала система по поиску, гео и связкам хэштегов". Мы выяснили, что деятельность "Соколов", судя по всему, недалеко ушла от чистого пиара – причем глава агентства, занимающегося раскруткой отряда, еще месяц назад отдыхал в США.

Помимо центра "Рубикон", одним из самых заметных связанных с дронами брендов российской армии являются "Сталинские соколы". Они утверждают, что набирают людей, чтобы научить их быть операторами дронов типа "Шахед" и не скрывают, что связаны с Особой экономической зоной "Алабуга", где производят эти боеприпасы иранского происхождения.

Впрочем, подтвердить, что "Сталинские соколы" действительно поставляют на фронт специалистов по "Шахедам", сложно: связанные с ними люди и компании в основном имеют отношение к PR. Пытавшиеся попасть к "Соколам" отзываются о них как о "мошенниках". Директор маркетингового агентства "Вибиай", которое занимается сайтом подразделения, отдыхает в Соединенных Штатах – несколько недель назад он публиковал в сервисе Strava треки пробежек с пляжа в Калифорнии.

В январе один из авторов этого материала получил предложение от сотрудницы еще одного российского маркетингового агентства, Rasklad, разместить в своем личном англоязычном аккаунте в социальной сети X рекламное видео "Сталинских соколов" – нам объяснили, что "заказчик хочет выйти на англоязычную аудиторию", а алгоритмы подсказали подходящие аккаунты, в числе которых оказался аккаунт журналиста Радио Свобода. К этому моменту мы уже несколько раз обращали внимание на "соколов", но еще не пытались контактировать ни с кем из связанных с ними людей.

Запрошенная цена представителя агентства Его сотрудница в ответ на наш вопрос объяснила, что агентство, которое она представляет, не связано с компанией "Вибиай" и было нанято в качестве субподрядчика другим агентством. устроила без торга, но вот уже две недели список блогеров для размещения якобы "ждет согласования с клиентом".

Телеграм-войска

"Шахеды" ("Герани" в российском варианте) стали именем нарицательным в этой войне и одним из ее символов. Редко бывает ночь, когда Россия не запускает по Украине 100, 200 или больше таких дронов. Российская версия иранского барражирующего боеприпаса прошла путь от почти идентичных иранской версии "прародителей" до модифицированных БПЛА, снаряженных переносными зенитно-ракетными комплексами или системами спутниковой связи "Старлинк", чтобы бить по движущимся целям. После нескольких таких ударов, один из которых пришелся по пассажирскому поезду, компания SpaceX и Украина вплотную занялись созданием "белых списков" терминалов, нарушив функционирование связи в российских войсках.

Сначала операторов дронов типа "Шахед" готовили непосредственно иранские специалисты, в том числе на территории Беларуси. В 2023 году стало известно, что этой профессии обучают в Иране военных из Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России в Коломне. Радио Свобода изучило данные о названных в статье военных, но не обнаружило причастности кого-либо из них к центру производства "Шахедов" в Алабуге.

Телеграм-канал "Сталинских соколов" был создан в июле 2024 года, когда производство "Шахедов" уже было окончательно локализовано в Татарстане (с тех пор появился еще один завод, где выпускают эти БПЛА, в Ижевске). Одним из первых постов в канале стало видео с военного парада в Минске в июле 2024 года, посвященного 80-й годовщине освобождения Беларуси от нацистов. На нем можно увидеть "Шахед" с логотипом "Соколов". В целом посты в канале публиковались редко и в основном были посвящены высмеиванию Владимира Зеленского, западных союзников Украины, и лишь изредка – непосредственно дронам. Под каждой публикацией – десятки или сотни комментариев с однотипным вопросом "как к вам попасть?" и такими же однотипными ответами "Ответили в ЛС".

Интересно, что при скромном количестве подписчиков (менее 10 тысяч человек) примерно с лета 2025 года некоторые публикации в телеграм-канале "Сталинских соколов" стали набирать огромное число просмотров – вплоть до 9 миллионов при обычном уровне в 50-200 тысяч. Это относится и к последней по времени публикации в канале, сделанной уже больше месяца назад: именно ее и предлагали разместить в своем аккаунте в X журналисту Радио Свобода. На этот момент видео набрало почти 2 миллиона просмотров. Радио Свобода не удалось найти в X или в других соцсетях ни одного поста с этим видео, размещенного англоязычным аккаунтом.

"Ни на какое СВО эта контора не идет"

В 2023 году издание "Протокол" рассказало о том, как успешная экономическая зона "Алабуга" с крупным гражданским производством превратилась в один из главных в России центров изготовления ударных беспилотников. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину руководство "Алабуги" столкнулось не только с уходом западных производителей, но и риском массовой мобилизации сотрудников. Как рассказали источники "Протокола", после начала мобилизации осенью 2022 года, во все предприятия и дочернии компании "Алабуги" были спущены разнарядки от военкоматов.

Руководство зоны, желая сохранить человеческий ресурс, выбрало путь, по которому в то время шел и другой крупный российский бизнес: создание собственного "добровольческого" подразделения, в которое людей привлекали доплатами от "Алабуги", и таким образом закрывали квоты военкоматов, сохраняя сотрудников.

"По сути, [это] также заключение официального контракта с Минобороны, но с рядом отличий. Прежде чем отбыть в СВО, вы пройдете обучение в одном из центральных российских регионов, будете должным образом экипированы, дорогу до объекта вам также оплатят. Но есть одно большое и важное дополнение. Это доплата к деньгам, получаемым в рамках контракта, плюсом будет еще 100-300к. По сути это отдельная инициатива огромной государственной компании. Люди решили, что необходимо поддержать и мобилизованных, и добровольцев. Думаю, со временем, нечто подобное появится во многих субъектах РФ. Ну а пока прямо сейчас там уже активно занимается первый набор", – писал в октябре 2022 года "военкор" Сергей Калашников.

Так в особой экономической зоне "Алабуга" появились два "частных охранных предприятия": "Новороссия" и "Патриот-Кремень". Сайты обеих организаций были зарегистрированы в один день – 5 октября 2022 года, в самый разгар мобилизации. В своей рекламе эти ЧОПы не скрывали связи с "крупнейшей акционерной компанией из Елабуги", но доплаты предлагались по сравнению с 2024-2025 годами скромные – 100 тысяч рублей в месяц на время обучения и по 300 тысяч рублей за каждый из трех первых месяцев на фронте.

Объявления о наборе в "Новороссию" и "Кремень" продолжали публиковаться примерно до конца 2022 года, при этом Радио Свобода не удалось найти каких-либо упоминаний участия этих отрядов (или отряда) в боевых действиях. Некоторые авторы комментариев под рекламными объявлениями "Новороссии" писали, что находились в расположении отряда в конце февраля 2022 года (не уточняя, было ли это в зоне боевых действий), другие уверяли, что "ни на какое СВО эта контора не идет", а "просто охраняет грузы в особой экономической зоне". Еще один человек уже весной 2023 года написал, что собирается в ЧОП "Новороссия" через две недели, а позже оставил комментарий "Не поехал, нечего там делать". Нам не удалось связаться с авторами этих комментариев.

Фактически уже с начала 2023 года собственные "добровольцы" для покрытия квот военкоматов "Алабуге" стали не нужны – и по причине окончания активной фазы мобилизации, и из-за того, что руководство экономической зоны договорилось с российским правительством о начале производства беспилотников.

"Протокол" писал, что соответствующая договоренность была достигнута во время визита в "Алабугу" первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова в ноябре 2022 года, а в марте 2023 года специалисты "Алабуги" уже поехали в Иран на обучение производству "Шахедов". Казалось бы, "Новороссия" и "Кремень" должны были тихо кануть в Лету, но на их месте появилось новое подразделение – "Сталинские соколы", вероятно, такое же виртуальное, как и его предшественники.

Одно из первых рекламных объявлений "тактической группы Сталинские соколы" было опубликовано в мае 2023 года, в нем шла речь о наборе операторов БПЛА неназванного типа. Украинский "24 канал" обратил внимание, что телефонный номер рекрутера в этом объявлении, как и во многих более поздних рекламных объявлениях "Соколов", совпадал с телефонным номером из рекламных объявлений ЧОП "Новороссия" и "Патриот-Кремень". Изданию удалось установить имя владельца этого номера – это Даниил Шахматов, младший специалист HR-отдела ОЭЗ "Алабуга" (как минимум на июль 2025 года), который занимался не только набором военных в "боевые" отряды", но и студентов (в том числе иностранных) в "Алабуга-Политех". Реклама "Соколов" стала появляться в различных околовоенных российских телеграмм-каналах и пабликах во "ВКонтакте". Помимо операторов дронов требовались люди для "сопровождения товарно-материальных ценностей на территории РФ (конвоирование)" и сотрудники "военизированной охраны".

Летом 2024 года был запущен телеграм-канал "Соколов", а в сентябре того же года у них появился и собственный сайт. Судя по данным сервиса Wayback Machine, с момента открытия и по сегодняшний день главная страница сайта почти не изменилась: это список из нескольких вакансий, от младшего моториста и электрика на производстве дронов до пилота и командира расчета "Гераней". Менялись только условия оплаты: с сентября 2024 года по июнь 2025 младшим мотористам предлагалось 90 тысяч рублей в месяц "на руки", пилоту – 221 тысяча, командиру расчета – 265 тысяч. В июне 2025 года оплата вдруг выросла почти на порядок – 705 500 рублей младшему мотористу, больше миллиона рублей – командиру расчета. Такими же обещания уровня оплаты оставались до конца 2025 года, но в новом году цены упали: на момент публикации этого материала "Соколы" предлагают младшим мотористам 400 тысяч рублей в месяц, командирам расчета БПЛА – 650 тысяч. В телеграм-канале "Соколов" также упоминались вакансии "наблюдателей" и "бойцов ПВО", а в октябре 2025 года "Соколы" заявляли о наборе операторов FPV-дронов. Упор на операторов "Гераней" подчеркивался размещенной на старом сайте подразделения таблицей бонусов за уничтожение целей различных типов (от 3 миллионов рублей за пункт РЭБ до 50 миллионов рублей за вертолет).

Позиции ПВО вокруг ОЭЗ "Алабуга" Одной из задач, которую могут выполнять набранные "Сталинскими соколами" "бойцы ПВО", может быть охрана самой особой экономической зоны "Алабуга". Радио Свобода и OSINT-исследователи выяснили с помощью спутниковых снимков, сервисов "Яндекс.Панорамы" и "Яндекс.Зеркала", а также видео в открытом доступе, что на территории "Алабуги" и вокруг нее с начала производства "Шахедов" появилось не менее 19 башен для позиций ПВО. В подавляющем большинстве это не большие бетонные конструкции с "Панцирями" наверху, а башни меньшего размера, предназначенные для наблюдения за воздушным пространством во время атаки и, вероятнее всего, оснащенные пулеметами калибра 12,7 и 14,5 мм, например "Утес" или "Корд". Впрочем, производство "Шахедов" (а также другие предприятия на территории ОЭЗ, в частности, автозавод люксовых лимузинов Aurus) охраняют от атак украинских дронов и "Панцири", установленные на подиумах, такие же, как те, которые Радио Свобода ранее находило вблизи резиденции Путина в Подмосковье и на других локациях. ОЭЗ "Алабуга" уже несколько раз подвергалась атакам украинских дронов: например, 2 апреля 2024 года, 23 апреля 2025 года, 15 июня 2025 года, но серьезного ущерба расположенным на ее территории предприятиям они не нанесли. Посмотреть расположение позиций АВО на территории и в окрестностях АЭЗ "Алабуга" можно на нашей интерактивной карте: ПВО на территории ОЭЗ "Алабуга"



Ни официальный сайт "Сталинских соколов", ни их телеграм-канал никогда прямо не афишировали связи "подразделения" с "Алабугой", но нельзя сказать, что эта связь сильно скрывается. В рекламе "Алабуги-Политех" 2024 года будущим студентам обещали возможность помогать "Сталинским соколам". Официальный сувенирный магазин "Сталинских соколов" на площадке "Озон" (в нем среди прочего продаются радиоуправляемые модели "Шахедов" – "беспилотник на вид хороший только очень хрупкий, потому что у нас отломался нос и крыло, где написано Герань-2", пишут в отзывах) официально обслуживает АО ОЭЗ ППТ Алабуга. Домен компьютерной игры Drone Wars, которая рекламируется в канале "Соколов", тоже оформлен на "Алабугу". В одном из рекламных роликов "Соколов" Радио Свобода идентифицировало двух актеров из Набережных Челнов – города в Татарстане, неподалеку от которого находится "Алабуга".

В апреле 2025 года "Соколы" провели турнир "Drone-Con" с соревнованиями по управлению БПЛА, настройке Wi-Fi и "онлайн-стратегии "Битва дронов". Турнир с призовым фондом в несколько миллионов рублей широко рекламировался в соцсетях российских "военкоров", но по итогам мероприятия в телеграм-канале подразделения был опубликован всего один пост с несколькими фотографиями, одна из которых сделана на территории "Алабуги-Политеха", а другая – в помещении производственного объединения "Зарница" в Казани. Нам удалось найти лишь одно независимое свидетельство того, что этот турнир действительно состоялся: Высшая школа нефти из Альметьевска рассказала на сайте об участии в "Drone-Con" своего студента. Он подтвердил Радио Свобода, что ездил на турнир, назвал его "прикольным", но отметил, что участие в "Drone-con" приняло намного меньше заявленной тысячи человек.

Связей между "Сталинскими соколами" и "Алабугой" можно найти много, зато невозможно найти следы работы "Соколов" в качестве боевого подразделения и реальных людей, причастных к "подразделению", кроме рекрутеров и маркетологов. "Сталинские соколы" никогда не упоминались в качестве боевого подразделения в сводках российского Минобороны или в федеральных СМИ. Российские "военкоры" пишут о "Соколах" только в рекламных постах. Кроме того, Радио Свобода обнаружило многочисленные негативные отзывы от людей, которые пытались попасть к "Сталинским соколам" через рекрутеров.

"Мошенники. Настоятельно требуют отправить им сканы всех документов для якобы быстрого трудоустройства. После отправления сканов начинаются звонки с левых номеров с предложениями инвестиций, нано, инноваций, номера карты, продиктовать смс, опрос от мтс и т.д. После отправления сканов пропадают уходят со связи. Если не отправляешь сканы документов, написав что все документы предоставишь по прибытии – уходят со связи. Говорят что трудоустройство официальное, по договору, но образец договора предоставить отказываются. Адрес для прибытия на собеседование говорить отказываются", – говорится в одном из таких отзывов.

О подобном опыте рассказывают и на других сайтах. Среди комментариев под рекламными объявлениями "Соколов" можно встретить рассказы о людях, которым после приезда на место дислокации "Соколов" предлагали подписать контракт штурмовика с другим подразделением. Ни одного рассказа о личном опыте службы в "Сталинских соколах" Радио Свобода найти не удалось.

Пиар с берега океана

Интересна и фигура человека, который, вероятно, стоит за массированным пиаром и раскруткой "Сталинских соколов". Из едва заметной сноски на сайте подразделения следует, что маркетингом для него занимается digital-агентство VBI (ООО "Вибиай", "Высокие бизнес идеи").

"Сейчас мы работаем со свободной экономической зоной Алабуга в Татарстане. И они нашли нас через рейтинги, обратились к нам, и сейчас мы с ними сотрудничаем, развиваем их учебный кластер, политехнический колледж", – говорил директор "Вибиай" Вадим Юдин в интервью изданию "Управление персоналом" в 2023 году.

Прямое отношение к "Сталинским соколам" не помешало Юдину и его супруге получить в 2025 году американские визы и провести лето и осень в США. Там пара посетила Нью-Йорк и Лас-Вегас. "Сделал все, что мог", – писал Юдин в телеграме, комментируя 6 ноября победу Дональда Трампа на президентских выборах. Телеграм-канал Юдина сейчас удален.

Месяц назад, как следует из аккаунта Вадима Юдина в сервисе Strava, гендиректор обслуживающего "Сталинских соколов" маркетингового агентства снова находился в США: 27 января он совершил пробежку в Санта-Монике, штат Калифорния. На вопросы Радио Свобода о своей связи со "Сталинскими соколами" Вадим Юдин не ответил.