"Мычать и материться". Рунет о запрете иностранных слов

На прошедшей неделе Государственная дума России приняла законопроект о "защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов". После того, как его подпишет Путин, в российских официальных документах и официальной переписке, а также на упаковках, в инструкциях, рекламе, СМИ, кино и публичных выступлениях их использование будет запрещено либо ограничено.

Алексей Венедиктов

Госдума приняла поправки в закон о государственном языке о «недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке».



Требования будут действовать, когда русский язык употребляется в качестве государственного.



«Президент» например

Константин Калачёв

Госдума приняла закон о госязыке, ограничивающий использование иностранных слов.

Теперь спикер Госдумы окончательно станет председателем.

Но что делать со словом регламент?

Идея не понравилась даже обычно лояльному дизайнеру Артемию Лебедеву

Больше всего на свете меня бесят языковые пуритане, которые считают, что есть особые нежные русские слова и есть ужасные иностранные слова, которые ворвались в прекрасный русский язык как немытые солдаты в Зимний дворец.



Эти кретины даже не знают, что слово кретины - греческое. И эти кретины не знают, что слово Россия - тоже греческое. И эти кретины не знают, что слово Россия вошло в употребление только в 18 веке. А до этого страна называлась Русью.



А исконно русские слова мать, вино, школа, вода, кнут, якорь, сундук, сахар, свекла, демон, стих, алкоголь, чай, боярин, телега, армия, генерал, бульон, газета - все полностью иностранные.



И любой правдоруб, который пожелает избавить родной язык от иноземных заимствований, обязательно нае*?@&тся своим узким лбом о слово "Русь", которая является скандинавским словом.

В день принятия закона о языке высказался и "филолог в штатском" Сергей Иванов.

Наталья Осс

Второй день замечаю за собой попытки удержать англицизмы при себе и заменить их русскими словами.

А то неловко. Дескать, радеешь за культуру, а сама!



Вот оно, влияние законотворчества на атмосферу в обществе. И это не шутка.

Михаил Шевелёв

Англицизмов вообще не жалко. Но к тюркским заимствованиям я бы относился бережнее. Виктор Викторович Конецкий заметил, что докеры всех портов мира ругаются на двух языках – русском и турецком. Потому что только они позволяют полноценно унизить человеческое достоинство.

Андрей Десницкий

Рече убо сеть самописная, яко гласуя прогласоваху сидельцы думские во еже извести словеса заморские из речи русской и ни единоже от них никакоже глаголати не дозволяти, аще же прилучится кому по нужде слово иноземное молвити, батогами того бить нещадно и ноздри урезав, в работы рудные навечно ссылать.

Теперь переходим к информации о специальной операции.

Юлия Фридман

Пишут, что госдума РФ приняла закон, запрещающий использовать

иностранные слова при наличии российских аналогов. Но сайт

ея висит, и я не могу прочесть, кому и под страхом чего

это запрещает новый закон. И при каких обстоятельствах.

Грубо говоря, будет ли запрещена соотв. пиеса Сумарокова

или переименованы официальные учреждения и политические

образования? То есть, если вместо "Российская Федерация"

не так и сложно сказать "Российское государство, состоящее

из объединившихся в единое государственное целое отдельных

самостоятельных государств", то "Совет Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации" я уже пять

минут пытаюсь заменить российским аналогом, и хотела бы

знать, чем мне это грозит.

Нет, не аналогом, а объектом того же назначения, близким

по совокупности существенных признаков. А жопа русское

слово?



"Федерация", возможно, так и останется "федерацией": в законе сделано исключение для иностранных слов у которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Их употреблять будет можно.

Хотя, нет, блогеры уже нашли замену.

Павел Пряников

«Госдума приняла закон о госязыке, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском».

Первым придётся переименовать президента в царя, потом Российскую Федерацию в Общность российских земель (ОРЗ). Все изменения придётся вносить в Конституцию, которую можно переименовать в Русскую Правду.

Фёдор Крашенинников

Непопулярное мнение: меры по защите языков от иностранных слов не так редки. Этим любят заниматься, например, во Франции. Кроме того, это популярная мера в небольших странах Восточной Европы. Это все глупо, но это, увы, не такая и редкость. Поэтому хихикать по поводу запрета слова президент не стоит, запрещать будут другие слова

Закону уже придумали первое применение.

Иван Преображенский

Жилые комплексы "Славянская изба" и "Подмосковная юрта" - или просто "Сталинская дача" и "Гулаг-Комплекс"



Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская знает, какие проблемы для народа актуальны больше всего - это название подмосковных и московских жилых комплексов, где живет и она сама, а квартиры стоят не десятки, а даже иногда сотни миллионов.



Поэтому ревнительца посконного патриотизма предложила запретить называть жилые комплексы «клабами», «хаусами», «филдами», «хиллами», «форестами», «вилладжами» и «стейтами». Ей, наверное, по-сердцу пришлись бы Квас-Изба и Барвиха-Палаты (и невдомек, что палаты тоже слово нерусское 😅).



Но, в реальности, я уверен, что у этой стервы с искусственными кудряшками уже есть идеал, может даже квартира там. Это жилой комплекс "Ближняя дача", построенный около бывшей ближней дачи Иосифа Джугашвили (Сталина). Кстати, дача все спецобъект вроде. Влажные фантазии сталинизма рождают чудовищ.

Анатолий Несмиян

Психоз становится коллективным. В Госдуме предложили запретить называть жилье иностранными словами. Соответствующие изменения глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская предлагает внести в Градостроительный кодекс.

«Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные «клабы», «хаусы», «филды», «хиллы», «форесты», «вилладжи», «стейты», — заявила она.



Есть посконные слова «изба», «сруб», «мазанка», «курень». «Бутырка» опять же (кто не знал - это всего лишь дом на отшибе). Можно пойти дальше: Рублевский кишлак, Ново-Огаревский улус, жупа Мурино. И вообще, чего мудрить: есть церковь - значит, село. Нет - деревня.



Тут только начни, реформаторский зуд - он такой, не остановишь. Самое интересное - делать ничего не надо, языком только чеши, видимость работы сама создастся.

Проверять чистоту родной речи власти собираются по "нормативным словарям", требования к составлению которых только предстоит утвердить правительству. Что делать, пока словарей нет, гражданам не сообщили.

Пока ни словарей, ни даже требований к ним ещё нет, блогеры (как же их теперь правильно называть? сетеписцы?) уже активно выдвигают предложения предложения по очистке русского языка от тлетворного иностранного влияния.

Константин Синюшин

Моим вдруг попавшим под лингвистический суверинитет коллегам, что мучаются как им теперь политкорректно называться напоминаю: на русский язык венчурный фонд можно перевести как стремная казна. А нет… Казна то тоже заимствованное слово. Тогда мошна. Значит питчдек - будет челобитная. Дальше теперь справляйтесь сами по шаблону.

Алексей Беляков

За дело! Госдума запретила иностранные слова. Поэтому срочно ищем замену. Вот краткий словарик, для начала:



Коуч - разводила

Дистрибьютор - барыга

Лузер - ханыга

Менеджер - чувак в костюме

Акционер - чувак в хорошем костюме

Дивиденд - кусок

Фейсконтроль - пшел нах

Мотивация - чот приспичило

Таргетинг - найти лоха

Челлендж - рамсы попутал

Фудкорт - много хавчика

Позиционирование - хрен выговоришь

Стартап - дайте бабла

Питчинг - дайте бабла

Краудфандинг - дайте бабла

Брейнсторминг - собраться, чтоб дали бабла​

Роскомсвобода

После принятия закона о запрете иностранных слов от «Рунета» останется только «Ру».

Андрей Нечаев

Госдума приняла закон, запрещающий "использование на государственном уровне иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке".

Теперь будем только мычать и материться? Правда, и мат тоже татарский.

А вообще болезнь это давняя. Ею страдал даже знаменитый автор словаря В.Даль, который предлагал иностранным словам придумать русские аналоги. Так, слово «пьедестал» он предлагал заменить словом «стояло» ))

Эльвира Вихарева

Теперь со мной (ладно, с вами тоже) в официальных разговорах должны будут общаться сугубо литературно.



Никакой «бранной лексики» (а раньше можно было?) и никаких вот этих вот ваших иностранных слов.



Не знаю, как существовал русский язык до прихода в Думу депутата Ямпольской. Как-то, наверно, из последних сил таился по глухим архангельским деревням. Но теперь – баста, шалишь! Чтобы каждый купил словарь живого великорусского.



А кто не будет брать – отключим газ.



На самом деле, непонятно, что тут и кому отключат, это в законе не написано. Но сценку я уже представляю.



Очередные «фейки об армии» (или как теперь это надо называть?)

Защита просит допросить доку-словознатца!

– Кого?!

– Товарищ судья, я не могу сказать «эксперт-лингвист», вы же меня оштрафовали за нерусские слова на прошлом заседании.



И много других таких же примеров, которые, конечно, никогда не появятся, потому что и на этот, и на другие безумные законы положат с прибором.



Но шутки шутками, а тенденция. Тоталитаризм. В постель они к нам уже залезли. В души со своим конституционным богом попытались. Теперь пришла пора и в рот.



Чем сильнее в стране диктатура, тем больше там заботятся, чтобы граждане говорили одинаково. Кто одинаково говорит – тот одинаково мыслит. Грамотность -имеет две стороны. Первая – это чтобы меня понимали. Слово «карова» читать трудно с непривычки. А вторая сторона – это чтобы наказывать тех, кто действует не так. Чтобы кто-то диктовал единственно правильный вариант, который к пониманию отношения уже не имеет.



И вот это – плохо. Но работать, повторюсь, к счастью, не будет.

Андрей Окунь

Батюшка, да вы баскак



Накануне депутаты Госдумы окончательно приняли закон, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, «за исключением не имеющих аналогов в русском». Таким образом люди, выставляющие себя за народных избранников, решили защитить русский язык от чрезмерного использования всякой пришлой словесности.



И снова мы возвращаемся к константе: отличный чиновник должен точно предугадывать настроение начальство. И так как российские депутаты теперь представляют из себя государственное ведомство, а не самостоятельную ветвь власти, то и они отлично научились чувствовать актуальные потребности важных персон из валдайских бункеров.



Сейчас явно виден запрос на архаизацию любых сфер жизни в России, даже тех, где совсем абсурдно отказываться от западных наработок. Госдеды ворчат и сходят с ума, значит и прислуга не будут отставать. От госслужащих ведь не требуется ничего, кроме повиновения и лояльности.



Проблема тут только в том, что язык по депутатскому хотению не переделать, а заимствованные слова не выкорчевать. Они прочно вошли в обиход, люди привыкли к ним. Хотя бессмысленно рассматривать последние результаты законотворчества с практической точки зрения. Парламентская работа теперь ведётся с расчётом услужить, а не улучшить.



В попытке соответствовать гойда-моде, депутаты залезли в совсем далёкие дебри. Раз уж они решили защищать русский язык от заимствований, то пора и президента (от лат. «сидящий во главе») переименовать, отныне величая его не иначе, как царём. От языковой реформы не скроются и губернаторы, ведь слово пришло к нам из вражеского польского языка.



Вследствие необъятного объёма работы по переименованию всего и вся, предлагаю значительно упростить процесс. Губернаторам, мэрам, президентам, депутатам и сенаторам дать одно название: баскак. Это слово было популярно в Древней Руси во время монгольского нашествия. Баскаками тогда называли представителей хана, собиравших дань с завоёванных русских земель.



Баскак Петербурга повысил стоимость проезда на метро. Баскак Пензенской области обвинил США в дестабилизации ситуации в селе Чемодановка, ну и так далее. И по смыслу слово отлично описывает то, чем на самом деле занимается действующая в России власть: собирает дань.

Александр Морозов

в пятницу Госдума проголосовала за изъятие из обращения иностранного слова "парламент" в отношении себя самой.