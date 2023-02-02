Россия в "Индексе демократии" за год опустилась более чем на 20 позиций

Россия в рейтинге "Индекс демократии", составляемом аналитическим подразделением британского журнала The Economist (EIU), опустилась за минувший год со 124-го на 146-е место. Всего позиций 167.

"После вторжения в Украину показатели России зафиксировали самое резкое падение среди всех стран мира", - заявила аналитическая группа. Эксперты, на выводы которых обратила внимание Русская служба "Би-би-си", отмечают, что Россия "уже долгое время находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие характерные черты диктатуры".

В аналитческой группе The Economist также подчёркивают, что российские власти осуществляют беспрецедентные репрессии против СМИ и оппозиции с тех пор, как президент Владимир Путин ввел войска в Украину год назад.

Средний балл глобального индекса в 2022-м году остался примерно на прежнем уровне, говорится на сайте группы. Как следует из отчёта, если не брать, к примеру, Россию, ситуация с демократией в мире немного улучшилась после снятия ковидных ограничений. Среди положительных тенденций - переход Чили, Франции и Испании из категории "несовершенная демократия" в категорию "полная демократия". В основном это произошло из-за отмены жестких коронавирусных мер.

По данным EIU, менее половины населения планеты (45,3%) живет в условиях демократии, более трети (36,9%) - в условиях авторитарного правления, главным образом в России и Китае. Чуть менее 8% населения находится в условиях "полной демократии" – в этой группе более 20 стран, в том числе Канада, Швеция и Уругвай.

Украина в рейтинге занимает 87-е место, отмечает "Медуза".