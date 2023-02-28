На 62-летнюю жительницу Севастополя завели уголовное дело за флаг Украины 

Против 62-летней жительницы аннексированного Севастополя возбуждено уголовное дело о вандализме за рисунки цветов украинского флага на городских лавочках и фонарном столбе, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Имя обвиняемой не называется. Сообщается при этом, что после её задержания полицейские опубликовали видео, на котором женщина признаётся в содеянном. По её словам, она нарисовала флаги, потому что любит Украину и хотела её поддержать.

По предъявленному обвинению 62-летней жительнице Севастополя может грозить до трёх лет тюрьмы.

Ранее в аэропорту Еревана был задержан житель Москвы Никита Каменский, обвинённый в России в вандализме за антивоенные граффити. В декабре прошлого года МВД объявляло его в розыск.