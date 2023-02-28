В аэропорту Еревана задержан гражданин России, обвиняемый на родине в вандализме за антивоенные граффити. Об этом сообщила Армянская служба Радио Свобода.

Житель Москвы Никита Каменский был объявлен в розыск Москвой в начале декабря. Поводом стали нанесённые им на севере Москвы антивоенные надписи, рассказывало издание "ОВД-Инфо".

По вменённой статье в России Каменскому грозит арест на срок до трёх месяцев. Однако следствие планировало переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую часть той же статьи о вандализме, отмечает издание.