В аэропорту Еревана задержан гражданин России, обвиняемый на родине в вандализме за антивоенные граффити. Об этом сообщила Армянская служба Радио Свобода.
Житель Москвы Никита Каменский был объявлен в розыск Москвой в начале декабря. Поводом стали нанесённые им на севере Москвы антивоенные надписи, рассказывало издание "ОВД-Инфо".
По вменённой статье в России Каменскому грозит арест на срок до трёх месяцев. Однако следствие планировало переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую часть той же статьи о вандализме, отмечает издание.
- По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года обвиняемыми или подозреваемыми по уголовным делам, связанным с антивоенными протестами, стали более 450 человек.
- В феврале суд в Казахстане арестовал на 40 суток объявленного в розыск Москвой анархиста Дениса Козака. В России он обвиняется в оправдании терроризма из-за публикации о подрыве архангельского управления ФСБ в 2018 году. После ареста он запросил у Казахстана статус беженца, – передавал Кавказ.Реалии.
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