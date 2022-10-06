На 77-летнюю женщину завели второе уголовное дело о дискредитации армии 

На 77-летнюю пенсионерку из Петрозаводска Татьяну Савинкину завели второе уголовное дело о дискредитации действий российской армии. Поводом стало то, что она расклеила антивоенные листовки в подъезде.

Согласно фабуле обвинения, 24 сентября Савинкина наклеила в лифте "листовку с числом молодых ребят, которые вернулись в Россию в гробах", написав также, что в Украине "погибло огромное количество детей и стариков", и что ей стыдно за происходящее.

Первое уголовное дело в отношении Савинкиной было возбуждено 19 сентября - и также за расклеенные в подъезде листовки. Тогда в её квартире был произведён обыск.

Кроме того, с конца февраля суд в Петрозаводске уже четырежды штрафовал пенсионерку по административной статье о дискредитации действий российской армии. Дважды её судили по доносам: первый раз - школьницы, второй - 75-летней председательницы ТСЖ.