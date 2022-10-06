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На 77-летнюю женщину завели второе уголовное дело о дискредитации армии 

Татьяна Савинкина

На 77-летнюю пенсионерку из Петрозаводска Татьяну Савинкину завели второе уголовное дело о дискредитации действий российской армии. Поводом стало то, что она расклеила антивоенные листовки в подъезде.

Согласно фабуле обвинения, 24 сентября Савинкина наклеила в лифте "листовку с числом молодых ребят, которые вернулись в Россию в гробах", написав также, что в Украине "погибло огромное количество детей и стариков", и что ей стыдно за происходящее.

Первое уголовное дело в отношении Савинкиной было возбуждено 19 сентября - и также за расклеенные в подъезде листовки. Тогда в её квартире был произведён обыск.

Кроме того, с конца февраля суд в Петрозаводске уже четырежды штрафовал пенсионерку по административной статье о дискредитации действий российской армии. Дважды её судили по доносам: первый раз - школьницы, второй - 75-летней председательницы ТСЖ.

  • Татьяна Савинкина в прошлом была начальницей отдела дознания МВД по Республике Карелия и ушла на пенсию в звании майора милиции. В сентябре она рассказывала СМИ, что родом из Украины и там у неё до сих пор живут родственники. Известно также, что Савинкина помогала карельскому отделению правозащитного общества "Мемориал".
  • После начала полномасштабного вторжения в Украину в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российской армии. Суды признают таковой антивоенные выступления граждан. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по этой статье завели уже более 4 тысяч дел. По уголовной статье о дискредитации Вооружённых сил России нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы.

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