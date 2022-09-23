В Петрозаводске пришли с обыском к 77-летней пенсионерке

В Петрозаводске к 77-летней пенсионерке Татьяне Савинкиной пришли с обыском по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Об этом сообщает телеграм-канал From Karelia with freedom.

После обыска пенсионерку допросили. Дело в отношении Савинкиной возбудили 21 сентрября, ей грозит до трех лет колонии. С начала войны в Украине суд в Петрозаводске уже четыре раза штрафовал пенсионерку по статье о дискредитации российской армии. Савинкина уроженка Украины, там живет ее муж. Более 30 лет она проработала в МВД, в том числе в отделе политической реабилитации, и помогала карельскому "Мемориалу".

Поводом для одного из протоколов стал донос школьницы, которая якобы увидела, как Савинкина сделала антивоенную надпись на остановке у кладбища, куда она приехала посетить могилу сына. "Девочка сфотографировала в автобусе "пожилую женщину 50-60 лет" и под чутким руководством мамы донесла до органов о поимке пацифистски." - писала об этом депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова. Защита Савинкиной в суде утверждала, что никакой надписи пенсионерка не делала, но суд проигнорировал их позицию.

Другой донос написала 75-летняя председательница ТСЖ "Заречье-2" Тамара Свитич за то, что Савинкина на доске объявлений разместила "не те слова" про Путина. В суде защита запрашивала записи с камер наблюдения, но получила отказ.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российской армии, суды признают таковой антивоенные выступления граждан.