На 87-м году жизни умер актёр, звезда боевиков Чак Норрис

Умер американский киноактёр и мастер боевых искусств Чак Норрис. Ему было 86 лет. О смерти актёра сообщила в пятницу его семья.

"С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи", - говорится в заявлении близких актёра в Instagram.

В четверг сообщалось, что Чак Норрис, звезда голливудских боевиков, госпитализирован на Гавайях. Причина не уточнялась.

86 лет актёру исполнилось на прошлой неделе, и он записал по этому случаю видеоролик. На этой записи, распространённой в соцсетях, Норрис занимается боксом и говорит: "Я не старею. Я становлюсь лучше".

Знаток боевых искусств, ставший актером, снялся во множестве боевиков с момента своего дебюта в кино в эпизодической роли в фильме Дина Мартина 1968 года "Команда Разрушителей". Четыре года спустя его эпическая схватка со звездой кунг-фу Брюсом Ли в фильме "Путь дракона" сделал Норриса "иконой экрана".

Одной из самых звёздных работ Норриса стала роль Корделла Уокера в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".