На акциях протеста в Беларуси задержано свыше 400 человек 

Около 400 человек задержаны в Беларуси во время акций протеста против референдума по поправкам к Конституции страны и войны с Украиной, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".
В Минске в уличных шествиях приняли участие свыше тысячи человек. Это самая массовая акция протеста в городе за последние два года - после того, как власти Беларуси жестоко подавили многотысячные выступления противников режима Александра Лукашенко, не согласившихся с переизбранием действующего президента на шестой срок подряд.
В воскресенье в Беларуси прошёл референдум по изменению Конституции страны, который инициировал Лукашенко. По данным белорусской ЦИК, явка составила свыше 78% от общего числа включённых в списки для голосования.
В новом варианте конституции, в частности, предлагается ограничить время пребывания на посту президента двумя сроками, но закрепить неприкосновенность главы государства, который после истечения своих полномочий становится пожизненным членом верхней палаты парламента.
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